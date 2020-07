Compraron tres patrullas para policías de Coatepec

El regidor octavo de Coatepec, Benjamín Sánchez Flores, refirió que el área de Seguridad Pública, así como Protección Civil y Comercio, no han parado actividades durante la pandemia, por ello anunció la adquisición de tres patrullas más para ese municipio.



Y es que dijo que Coatepec cada vez es más extenso y era urgente que se adquirieran más unidades para poder cumplir con la vigilancia y proporcionar seguridad a las familias.



En este sentido, el edil encargado de la Comisión de Seguridad Pública Municipal, indicó que se hizo una inversión de 2 millones 200 mil pesos con recursos provenientes del FORTASEG, al que el municipio tuvo acceso este año.



“Seguimos accediendo, se compraron tres patrullas con un monto de 2 millones 200 mil pesos. Es un recurso federal para el fortaleciendo de los temas de seguridad, son una concertación que se hace a principios de año y que justamente hoy tenemos esas patrullas”, detalló.



Asimismo, agregó que Coatepec continúa trabajando con los mandos coordinados que son la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal.



“Seguimos trabajando con mandos coordinados, tenemos 2 patrullas prestadas, más las que tenemos y estas nuevas. Era una necesidad, el municipio es extenso y los policías no han parado con todo este tema de la pandemia, no se han detenido”, finalizó.