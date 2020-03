Compras de pánico ocasionan injusticias y especulación, señala Diócesis de Orizaba

El vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, hizo el llamado para que no se hagan compras de pánico. Opinó que se podría cometer una injusticia, por ello pidió que la gente no caiga en psicosis.



"Esto puede crear desbasto que genere especulación por parte de algunos comerciantes que suban los precios o que genere carestía para conseguir productos en caso de algunas personas que no pudieran acudir a tiempo a comprar".



De igual forma dijo que se debe evitar caer en psicosis, lo que sí se debe hacer es la prevención tal y como se ha venido manejando por parte de diferentes sectores sin dejar atrás el estar informado.



"Ser responsables con las informaciones que se van transmitiendo. En lo últimos días hay muchas noticias falsas, no hay que dejarnos llevar por estas, pues tanto a los comunicadores como a nosotros nos toca dar servicio a la sociedad y transmitir noticias reales, responsables e ir atendiendo las medidas que las autoridades sanitarias y en nuestro caso diocesanas vayan dando".



Añadió que el riesgo de colapso en los servicios de salud se puede evitar con las medidas preventivas necesarias.



"No podemos evitar que vaya creciendo de manera exponencial el contagio y eso se da por la curva prevista, pero sí podemos evitar que se colapse porque el número de contagios y de casos que requieran de cuidado intensivos por auxilio respiratorio sea demasiado; eso es lo que podemos evitar", añadió.