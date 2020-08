Comuneros presionan para que obra se dé a empresa del exalcalde de Coetzala

Un grupo de comuneros, respaldados por el exalcalde y extesorero Óscar Colohua Sánchez, por la síndica María Josefina Gallardo Hernández y regidora Brenda Flores Apale, trata de presionar para que la obra de los muros de contención y la rehabilitación del camino que comunica de Coetzapotitla a San Antonio, la realice la empresa constructora que prácticamente es del exalcalde Álvaro Zepahua.



Después de afirmar lo anterior el alcalde Joaquín Fortino Cocotle, expuso que lo más correcto es que éstas obras se lleven a cabo bajo licitación pública y que la empresa que gane sea quien las construya.



Dejó en claro que no va a permitir presiones de ninguna índole.



No dudo que haya ciertos intereses también de la síndica y regidora para apoyar al exalcalde y todo ese grupo que se negaba a dejar los cargos públicos, pero lo más grave, que utilicen a los comuneros para manifestarse.



Explicó que, si no acude a la presidencia, es porque está en espera de que se lleve a cabo la entrega recepción y se aplique la auditoría.



Lo que menos quiere, dijo, es el enfrentamiento con ese grupo que busca a toda costa seguir en los cargos e incurriendo en las irregularidades de las que se han detectado.