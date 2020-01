Comunicación Social yunista solventó cantidad mínima en segunda revisión del ORFIS

La Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares solo pudo solventar 580 mil pesos del probable daño patrimonial que presentaba en el ejercicio fiscal 2018 por un monto de 68 millones 223 mil 161.16 pesos.



En el nuevo Informe Individual de la Fiscalización Superior de la CGCS, de las cinco observaciones señaladas por el exauditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, solo se solventó una y el monto de daño patrimonial se redujo a 67 millones 643 mil 161.16 pesos.



Entre las observaciones por presunto daño patrimonial en la CGCS destacan la posible alteración de documentos, duplicidad de registros y pagos.



También falta de evidencia documental de los testigos que comprueben los servicios prestados por concepto de difusión de materiales informativos publicitarios y promocionales, así como de consultoría y creativos para el diseño, producción y postproducción de campañas de promoción de la Administración Pública Estatal.



Además, la CGCS no presentó evidencia documental de haber monitoreado y dado seguimiento a la información difundida y/o exhibida en los diferentes medios de comunicación contratados.



También se comprobó que de los contratos celebrados por la prestación de servicios de difusión de materiales informativos publicitarios y promocionales; así como de consultoría y creativos para el diseño, producción y postproducción de campañas de promoción de la Administración Pública Estatal, la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), reportó haber realizado pagos por 64 millones 979 mil 830.21 pesos.



Sin embargo, la CGCS presentó documentación comprobatoria y justificativa por 37 millones 280 mil 381.61 pesos, existiendo una diferencia de 27 millones 699 mil 448.60 pesos, de la cual no mostraron los contratos, facturas y los testigos que respalden y comprueben la presentación de los servicios por parte de 16 proveedores.



En este caso, tampoco se presentó evidencia documental de haber realizado el monitoreo y seguimiento a la información difundida y/o exhibida en los diferentes medios de comunicación contratados.



Asimismo, se detectó que el ex Jefe de la Unidad Administrativa de la CGCS celebró el contrato sin número de fecha 4 de diciembre de 2018, con el proveedor “Lovster Audiovisual, S.C.” por un importe de 1 millón 936 mil pesos, por concepto de servicios de “Consultoría, diseño, y creación de materiales casuales en formatos para difundir en prensa escrita, radio y medios digitales, el cual de acuerdo a la Cláusula Tercera del contrato se establecen como vigencia de inicio a partir de la fecha de su firma y de conclusión el 30 de noviembre de 2018, mismo que fue pagado el 30 de noviembre el 2018 de acuerdo al “Reporte de Órdenes de Pago” emitido por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación.



Sin embargo, a la fecha de la formalización del contrato dicho servidor público ya no se encontraba en funciones.



Así también existen observaciones de carácter administrativos como la falta de evidencias de contratos celebrados entre prestadores de servicios y la Coordinación General de Comunicación Social.