Comunidad de Alto Lucero pide reparar carretera que es ruta de evacuación

Hola, buenos días.Mi nombre es M. G. me comunico con ustedes para realizar la siguiente denuncia.La comunidad a la que pertenezco se localiza en el municipio de Alto Lucero, la localidad es El Rubí, se encuentra ubicada entre la costa y la sierra.El problema que se tiene desde muchísimos años es el camino que conecta las comunidades de Mesa de 24, El Rubí, El Tabacal y Rancho Nuevo, no se encuentra pavimentado, aunque pertenezca a la ruta de evacuación de Laguna Verde.La gente que lleva más años viviendo en dicho lugar, reporta que cuando se le hace la petición a Laguna Verde para reparar dicha vía, ellos mencionan que es un tramo que ya no les corresponde, pero la inquietud de los pobladores es que si ocurre una desgracia en la central nucleoeléctrica todas las comunidades como Viejón, Palma Sola, Mesa de 24, deben utilizar esa ruta para evacuar.Otras personas mencionan que las administraciones pasadas del municipio siempre les dan largas de componer y no sucede nada.Existe otra versión donde mencionan que este tramo ya está registrado por parte de Federación de estar asfaltado y por lo tanto no lo reparan. Sea cual sea la situación, la verdad es muy preocupante ya que cuando llueve la carretera se hace inaccesible, algunos carros no pueden salir y otros pocos se descomponen.Cabe mencionar que este tramo nos conecta con los servicios importantes como son: Centro de Salud, tiendas, escuelas, farmacias, etcétera, por lo que si se tiene una emergencia no se puede salir de manera rápida.Los habitantes estamos cansados de promesas por parte de autoridades donde sus promesas siempre son el camino y no se ve reflejado. Todo lo mencionado afecta el bienestar social y económico de los habitantes de las comunidades, ya que prefieren no salir para no dañar sus autos.Los estudiantes también se ven afectados por que no pueden llegar a tiempo a sus escuelas, ya que tiene que viajar a las instalaciones educativas que se encuentran a un tiempo estimado de 50 minutos a 1 hora.Pedimos que se le de difusión a este problema que ha sido por años y pedimos que el Gobierno tanto Estatal como Federal intervengan para lograr una solución.Anexo mi INE, así como también videos. Los videos que le envío son de hace unas semanas, la carretera actualmente se encuentra peor.También dejo mi número de celular, cabe destacar que en la comunidad no se tiene señal de celular, sólo puedo recibir llamadas de WhatsApp así como también mensajes.Les pido anonimato ante mi denuncia.Agradezco el espacio brindado.