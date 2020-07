La primera clase es la de los poderes privados ilegales o criminales que se desarrollan en la sociedad, en el plano nacional y ahora, cada vez más, en el trasnacional (las organizaciones criminales).

La segunda clase es la de los poderes públicos ilegales o criminales que se desarrollan dentro de las instituciones.

La tercera clase de poderes salvajes es la de los poderes privados de tipo extralegal, como los micropoderes incontrolados que encuentran su espacio dentro de los muros domésticos y, sobre todo, los macropoderes económicos que, en ausencia de límites y de controles legales, tienden a desarrollarse con dinámica propia, arrollando las garantías de los derechos de los trabajadores, los principios de transparencia y concurrencia, los intereses públicos y los derechos sociales, condicionando fuertemente la esfera de los poderes públicos.

La cuarta clase de poderes salvajes está por último representada por los poderes públicos extralegales, que igualmente operan en condiciones de sustancial anomia.

Olviden la globalización que es un fenómeno económico derrotado. También se ha querido invocar un inexistente orden jurídico mundial. El cual, además, podría hacer que el señor Trump se relamiera los bigotes. Tenemos, a guisa de ejemplo, que acudir a la Compilación de instrumentos internacionales (SCJN) sobre protección de la persona aplicables en México, para alentar la esperanza.El día de hoy, pretendíamos exponer la noción de la Comunidad de todo el género humano (Comunitas totius orbis). Pero, la palabra noción, según el Diccionario (RAE), significa “Conocimiento o idea que se tiene de algo.” y también quiere decir “Conocimiento elemental”. Por esto, al escribir estas líneas, estamos en uno de esos instantes en los cuales las advertencias constituyen un imperativo, debemos hacer tres, por lo menos:Primera. Tropezamos con el concepto jurídico Comunidad de todo el género humano al presentar, ante un tribunal académico de la Universidad Veracruzana (1981), el reporte final de un estudio sobre la Apologética Historia Sumaria de fray Bartolomé de Las Casas. La advertencia, propiamente dicha, es que, en aquella ocasión, eludimos dicho concepto. Hicimos esto por considerarlo perteneciente al complicado Derecho natural tradicional y nuestro estudio, eso creíamos, era de Criminología crítica, enfoque muy en boga en el mundo académico mexicano a finales del siglo XX.Segunda. Por un costado, pretendíamos dar una noción del concepto jurídico mencionado y nos percatamos que únicamente tenemos una intuición de “algo” que reclama la concepción de una idea y, por tanto, la producción de conocimiento, es decir, aun no contamos con una noción (según el primer significado del Diccionario). Por otro costado, sobre la voz intuición decimos, y nunca tan bien dicho, que sólo es una visión sobre “algo” de golpe y porrazo.Tercera. La salida parecía estar en aseverar que ofrecemos una noción elemental del citado concepto jurídico. Es verdad que nos referimos a un elemento del Derecho. También es verdad que dicho elemento es primordial. Igualmente resulta verdadero que es referente a los principios del saber de las abogadas y los abogados. Pero, es muy pretencioso aseverar que nuestra opinión es obvia, de fácil comprensión, evidente, ya que se trata de introducirse al pensamiento complejo (Edgar Morin).El genio ético inventor del concepto jurídico Comunidad de todo el género humano fue Francisco de Vitoria (Burgos, 1483 o 1486​-Salamanca, 12 de agosto de 1546) fue un fraile dominico español, fundador de la Universidad de Salamanca, quien destacó por sus ideas y contribuciones al derecho internacional. Parece preferible, sin embargo, presentarlo como un teólogo-jurista revolucionario en su época y muy vinculado a la defensa de los pueblos originarios de México. Pero, no vamos a presentar su noción, pues él sí la tuvo, sino nuestra intuición.Una visión sobre “algo” de golpe y porrazo. El golpe es el COVID-19, que mostró aquello que caracteriza y une al género humano su fragilidad. El consecuente porrazo es la impotencia del ser humano, que hoy también muestra al género humano en común unidad, como un ser indigente, un ser necesitado, (un indigente que no encuentra vacuna ni remedio para la epidemia del coronavirus).“Pero, comprendido o no, sigue siendo verdad que el subdesarrollo es la clave no sólo de nuestros tiempos, sino de todos los tiempos; el origen no de algunas, sino de todas las tragedias. El hombre subdesarrollado ha existido siempre. Lo que hace más grave e irónico el presente es el hecho de que nuestro subdesarrollo se halla enmarcado -o camuflado- por un fulgurante progreso técnico-científico que ha logrado infatuar a la mayoría.” (Guillermo Nicolás).Cuando se comienzan a efectuar aseveraciones se principia a discurrir y el discurso, por decirlo así, va envolviendo la intuición hasta esconderla, sin que ésta desaparezca. El multicitado concepto jurídico Comunidad de todo el género humano es autónomo respecto del Derecho Natural, aunque Vitoria lo observa enraizado en el Derecho Natural. Hoy no son pocos los juristas que reconocen o aceptan realidades metajurídicas en las cuales echa sus raíces el Derecho, pero sustentan -y nosotros con ellos- que es un fenómeno exclusivamente humano.En opiniones anteriores hemos hablado de la necesidad de crear un mundo y un futuro nuevos, pero es imposible ocultar que el ser humano está muy lejos de crear realmente su futuro. No es posible engañarnos, su poder y su libertad del futuro son muy limitados. Que depende de factores sobre los que no posee ningún poder. El primero es la naturaleza (la presencia del coronavirus en todo su apogeo es una excelente lección). Es claro que el ser humano depende de la naturaleza. Al proyecto de descartar, o de reducir, cada vez más esta dependencia llamamos técnica. Es un rasgo característico y dominante en la imagen de la moderna sociedad occidental.Es igualmente innegable que los seres humanos dependen de los otros seres humanos. Por eso deben procurar apartar en lo posible el peligro que le amenaza del otro (o de los otros), o por medio de normas obligantes (como las jurídicas) o por la educación del otro (o de los otros) a su propio plan mediante la organización. También estas dos medidas que salen al encuentro del factor humano de la inseguridad, la prescripción obligante y la organización, pertenecen a los rasgos característicos dominantes de la vida humana moderna occidental.El concepto jurídico Comunidad de todo el género humano es un dato de realidad y paradójicamente su mejor prueba, al mismo tiempo, es causa de su obnubilación, los poderes salvajes de que habla Luigi Ferrajoli. Este autor distingue cuatro tipos de poderes salvajes y que él refiere a su país, pero que cabalgan por el mundo entero:Cuando las abogadas y los abogados acepten trabajar en equipos interdisciplinarios, entendiendo y aceptando que no solamente ellos mandan, la Comunidad del género humano será puesta a la vista de todos y renacerá la esperanza a partir de la prescripción obligante y la organización, pues las mujeres y los hombres de la tecnología están haciendo innumerables e incansables esfuerzos por apartar los peligros de la naturaleza.