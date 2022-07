Comunidad lésbica y trans marcha para exigir reconocimiento jurídico y la no discriminación

Integrantes de la comunidad sexodiversa, particularmente mujeres trans, marcharon este sábado desde el Teatro del Estado hasta el centro de Xalapa, para exigir agilidad en el reconocimiento jurídico de su identidad, la aplicación de protocolos que eliminen la discriminación y su aceptación en la sociedad más allá de los estigmas y prejuicios.Bajo el título "Segunda Marcha Lenchatransmarika", los participantes recorriendo la avenida Ávila Camacho, parte de la calle Zaragoza y Enríquez hasta concentrarse en la plaza Lerdo, donde apoyados con banderas, pancartas y cartulinas, reiteraron sus reclamos a las autoridades gubernamentales y legislativas.Con la participación de la Colectiva Medusa, Colectivo En Taller y Disidencias Xalapa, insistieron que la exigencia de sus derechos va más allá de junio, mes en que se conmemora el Orgullo LGBTQ+, por lo que la ciudadanía y quiénes ostentan el poder deben saber de la existencia de las disidencias sexuales."Está pensada para visibilizar a las mujeres y trans que comúnmente son olvidadas dentro del movimiento y dentro de las narrativas en pro de la diversidad sexual", comentó una de las organizadoras de la caminata, que en ocasiones se detuvo para realizar algunas coreografías, bailes y corear algunas canciones."Debemos informar a la sociedad quienes somos las personas trans, eliminar los prejuicios, los estigmas y despatologizar en sí a las personas trans, porque se tiene mucho el prejuicio de que las personas trans estamos enfermas o engañamos a las personas al mutilarse los cuerpos, hormonarse", puntualizó minutos antes de empezar a marchar.En materia legislativa, reafirmó que es importante reconocer los cambios identitarios de las personas trans, ello pese a que en el Estado de Veracruz ya es posible realizar el cambio de identidad en las actas de nacimiento."Pero es un proceso que lleva más de una semana, es cansado, incluso en otras instituciones donde vas a realizar tu cambio de nombre, te ponen muchas trabas, entonces lo importante de manera legislativa es reconocer los derechos de las personas trans, primero reconociendo su identidad sexogenérica y después aplicando protocolos a no discriminación", enfatizó.Agregó que muchas veces al conseguir un trabajo o en las escuelas, aunque ya se haya dado el cambio de nombre, existe el prejuicio de que no lucen como una "verdadera mujer o un verdadero hombre", al tiempo que se les excluye del mercado laboral."México tiene una tasa de desempleo del 90 por ciento en cuanto a personas trans y en materia educativa existen más del 60 por ciento de personas trans que no tiene acceso ni a salud, ni a educación pública", especificó al catalogar a Veracruz como uno de los Estados más transfóbicos y transfeminicidas del país.Ahondó que debido a que las personas trans representan un porcentaje bajo dentro de los diferentes grupos vulnerables de la diversidad sexual, es que la violencia hacia ellas es mayor.