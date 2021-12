Tras lanzar consignas contra Six Flags por haber desalojado del parque de diversiones a dos hombres que se besaron en una fila de un juego mecánico, manifestantes de la comunidad LGBTQ+ procedieron a leer un pliego petitorio, para luego proceder al "Besotón" la tarde de este jueves.Mientras alrededor de 70 parejas se mantuvieron unidas por unos 10 minutos entorno a una bandera LGBTQ+, los organizadores de la protesta acordaron cerrar la carretera al Ajusco, pues, aseguraron, no hubo intención de que algún directivo de Six Flags saliera a responderles.Ante el "silencio" de directivos de dicho parque, los manifestantes procedieron a cerrar la vialidad frente a las ofensas de los automovilistas.A las 17:30 horas liberaron la vialidad para cerrar el carril Periférico-Ajusco, en el cual se mantuvieron solo cinco minutos, luego cerraron el otro punto.