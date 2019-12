Comunidad LGBTTI lamenta poco avance en el reconocimiento de sus derechos

A unas horas de concluir este año, la comunidad LGBTTTI sigue sin ver muchos avances en el reconocimiento de sus derechos, admitió Hugo Sánchez Badillo, representante de la agrupación “Todos Somos Positivos”.



El también integrante de la “Coalición Estatal de la Diversidad” comentó que con la llegada de MORENA al poder, pensaron que tendrían más apoyo al ser un partido que incluyó una Secretaría de Diversidad pero hasta ahora esto no se ha concretado.



Mencionó que lo único que buscan es el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos, no canonjías ni trato especial, simplemente que no sean considerados ciudadanos de segunda.



Señaló que con este sector hay una deuda social y se espera que las autoridades así lo reconozcan, que actúen en consecuencia y no haya más juegos ni burlas contra estas personas.



Confió en que luego de que el Gobernador del Estado aceptó estar a favor y que la propuesta para las uniones igualitarias se suba al Pleno del Congreso, se espera que por parte de los diputados haya ese reconocimiento para los derechos de esta población.



Recordó que ya hay jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia y este sector se está amparando y preparando con todo lo que se pueda invocar legalmente para lograr ese objetivo.