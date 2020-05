Comunidad LGBTTTI de Orizaba demanda que se hagan valer sus derechos y garantías

Teniendo como marco el Día Internacional contra la Homofobia, que se conmemora el 17 de mayo, integrantes de la Coalición Estatal LGBTTTI en la región de Orizaba demandaron que, desde el Ejecutivo al Judicial, pasando por Poder Legislativo, se promuevan y garanticen los derechos humanos de la población de este sector, empezando por su vida, pues en lo que va del año ha habido 11 crímenes de odio por homofobia.



Carolina Vásquez Dector, integrante de esa agrupación, indicó que cada vez más personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales se hacen visibles para demandar los derechos que la Constitución reconoce y garantiza.



Sin embargo, reconoció, es una lucha difícil, pues en todos los ámbitos, desde el laboral al educativo, e incluso en las mismas instituciones, se enfrentan a acoso, prejuicios y otras formas de homofobia, lo que orilla no pocas veces al suicidio entre adolescentes.



En el tema de la justicia, indicó, la cosa no va mejor, pues el año pasado se registraron 32 crímenes de odio, llevando a la entidad a ocupar el primer lugar en ese delito, en tanto que en lo va de éste van 11 crímenes de odio por homofobia, de los cuales a la fecha no hay resultados.



Mencionó que en las instituciones difícilmente se ve apoyo, pues la discriminación por cuestión de la orientación sexual ha crecido, lo que implica encontrar un ambiente hostil con elevada violencia psicológica y verbal.



Ante ello, destacó, la comunidad LGBTTTI demanda que se hagan valer sus derechos y garantías establecidos en la Constitución y no quede todo en discursos y letra muerta como hasta ahora.