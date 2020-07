Comunidad LGBTTTI+ en contra de “PIN parental” para educación sexual

Leonardo Ruiz, coordinador de la organización "Orgullo Xalapa" de la población LGBTTTI+, señaló estar en contra de la iniciativa del PIN Parental presentada en el Congreso del Estado.



"De hecho estamos en contra a nivel nacional porque estamos transgrediendo a los menores de edad y tienen el mismo derecho como cualquier persona a esta información".



Y es que, pese al rechazo de la Federación, el Partido Encuentro Social (PES) propuso en el Congreso de Veracruz legalizar el veto de padres y madres a los contenidos educativos de sus hijos conocido como 'Pin Parental', iniciativa realizada por el diputado local, Gonzalo Guízar Valladares.



"Hoy en día, la mayoría de jóvenes de 12 años ya están embarazadas, porque hay falta de información. Los padres deben educar a sus hijos pero, también que en las escuelas no se etiquete la mala información".



El también presidente de la Junta de Mejoras Xalapa se dijo en contra de un movimiento que está buscando reconocer a la pedofilia como una orientación sexual, por lo que pidió a la sociedad no confundir un delito ni normalizarlo.



"Estamos en contra del Pin, estamos en contra de este grupo que está tratando el tema de la pederastia. Que no confunda la sociedad que estamos a favor, no, estamos en contra. La pederastia no es ninguna orientación sexual, es un crimen, es un atentado hacia los menores", concluyó.