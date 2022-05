Comunidad LGBTTTIQ “vacuna” contra la homofobia, en Xalapa

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, la organización “Casa de Muñecas Tiresias” realiza vacunación simbólica contra la homofobia, con el fin de concientizar a la población para el respeto y la igualdad de la sociedad LGBTTTIQ.Jocelyn Paulina Rodríguez Rodríguez, coordinadora estatal de dicha organización, expuso que ésta fue fundada a raíz del asesinato de la trabajadora sexual Paula Buenrostro, en la Ciudad de México.Anunció que dicha vacunación es simbólica, con el fin de concientizar sobre el respeto y la igualdad de derechos en toda la sociedad."Esto es para concientizar a toda la población y unirse a una causa y no por nosotros, sino por las generaciones que vienen detrás de nosotros, para que tengan una mejor vida", dijo.Explicó que la iniciativa consiste en la colocación de un pin y la entrega de una "cartilla de vacunación", la cual contiene información acerca de esta lucha.Además, subrayó que las instituciones públicas juegan un rol importante en la lucha contra la homofobia, ya que es a partir de ahí donde surge el cambio."Son ellos quienes deben de empezar a concientizar a las personas. Todos los servidores públicos son quienes deben empezar a concientizar todo esto, para poder apoyar a toda la gente", añadió.Asimismo, comentó que en este tipo de iniciativas es importante que los colectivos se unan con el fin de alcanzar el mismo objetivo de lucha, por lo que no es válido etiquetar el trabajo de otras organizaciones."En esta lucha no hay porque etiquetar a ninguna asociación, al contrario hay que sumarnos todas las asociaciones para poder lograr lo que queremos, que es la unión y la igualdad", concluyó.