Comunidad Sorda quedó desempleada por coronavirus en Veracruz; claman ayuda

Integrantes de la Comunidad Sorda del Estado de Veracruz se unieron a las protestas para exigir al Gobierno del Estado apoyo, pues este sector de la población también resultó afectado por la pandemia.



Los manifestantes, a través de un intérprete de señas, expresaron que muchos fueron despedidos de su trabajo y no tienen cómo subsistir, por lo que urgieron apoyo de manera inmediata a las autoridades estatales.



Además, lamentaron que la información que se les ha hecho llegar referente al COVID-19 es escasa.



"Hace dos meses que no tienen información sobre el coronavirus. Hace cuatro meses que empezó y no tienen trabajo, tienen escasez económica y necesitan este apoyo", tradujo el intérprete.



Así también, agregaron que no cuentan información sobre las medidas en casa y en la calle, por parte de autoridades estatales y municipales del área del sector salud.



Respecto a la forma de trabajar con sus hijos mediante las clases virtuales y colaboración con los maestros, criticaron que la información trasmitida sea únicamente oral y que los docentes no estén preparados para dirigirse a la comunidad sorda, hecho que no es sólo consecuencia de la contingencia, sino desde hace mucho tiempo.