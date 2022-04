Comunidad trans necesita profesionistas, dice activista de Coatzacoalcos

Para lograr que el 3 por ciento de la comunidad LGBT+ sea incluida laboralmente es necesario que se acaben la discriminación y el bullying en la sociedad, pero también que sus integrantes se esfuercen por profesionalizarse.Así lo consideró la microempresaria y mujer trans Estefany Rangel, quien abundó que para lograr ser coach de belleza integral sufrió mucho, pero logró sus metas a base de esfuerzos."Necesitamos una inclusión laboral mínima del 3 por ciento, sabemos que no podemos exigir más porque si la mujer no está en un 50 por ciento, menos una mujer trans. Muchas chicas trans no tienen educación básica, menos superior; queremos fomentar la práctica de cero bullying y cero discriminación para que las nuevas generaciones puedan terminar sus estudios con respeto, libres de marginación y puedan ser profesionistas. Pues hace falta que no solo se tengan oficios, sino también una profesión", dijo.Rangel recordó a la comunidad de mujeres trans que no están solas ya que las generaciones anteriores han trabajado para dejar un camino firme, solventado y con muchos fundamentos para seguir adelante en la lucha por la igualdad."Me costó mucho trabajo, hoy cuento con 40 años e inicié a los 15. Los tabús, como era la sociedad por esos años… entonces no era de apoyos; me costó trabajo, pero con disciplina, pasión y respeto fue como me pude ganar ese lugar en mi puerto y en mi comunidad. Por eso es importante que se preparen porque la preparación y educación fomentará su vida y la integración a la sociedad como ser humano, sin importar el género para que mañana no sean marginadas" concluyó la microempresaria.