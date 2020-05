Comunidades de Cosautlán también denuncian falta de agua potable

Pobladores de algunas comunidades de Cosautlán de Carvajal se manifestaron este miércoles en el Palacio Municipal, debido a que en algunas de ellas llevan más de un mes sin agua.



Al respecto, dijeron que dentro de las comunidades más afectadas está La Reforma, en donde ya llevan poco más de un mes sin el líquido y están siendo abastecidos a través de pipas que envía el Ayuntamiento, sin embargo, informaron que éstas acuden cada 15 días y sólo les surten 200 litros, mismos que no alcanzan para tantos días.



“El problema del agua ha venido de muchos años, no se ha podido resolver (…) la comunidad tiene más de un mes sin agua, todos la necesitamos y por eso la manifestación”, señalaron.



De acuerdo a los habitantes, la escasez siempre ha sido el “talón de Aquiles” de todas las administraciones y de la alcaldesa Alicia Valdivia Vargas no es la excepción, pues refirieron que les presentó un proyecto que contemplaba la solución de este problema de años, sin embargo, no se ha concluido y “no se ve para cuando”.



“Otras comunidades se van a manifestar, la mayoría de las comunidades están afectadas pero no se ha hecho nada, hay un proyecto pero no lo han concluido y con la situación que estamos pasando es más difícil. El proyecto es de tres etapas, ella lo prometió y no se ha cumplido”, comentaron.



Asimismo, señalaron que esta comunidad utiliza un suministro de la localidad de Laureles en Ixhuacán y de Xalatla pero la deforestación y otros factores han mermado el abastecimiento.



“Dependemos del agua de Laureles municipio de Ixhuacán y hay deforestación y los caudales bajan, han pasado varias administraciones pero nada han podido hacer. No se han concluido los proyectos y se merma la necesidad de tener el líquido, el problema del agua le vuelve a quedar grande a la Alcaldesa.



No habíamos tenido el problema tanto como ahora, lo más que nos había faltado 15 días y ahorita para que nos caiga pasa un mes y la abren sólo unas horas, si tienes para almacenar hay que desvelarse y a veces es poca el agua y eso de las pipas nunca había pasado, el agua nos la racionan, sólo 200 litros, para familias grandes no alcanza”, explicaron.



Por ello, urgieron a las autoridades locales que le den solución al problema, pues además con la contingencia sanitaria que se vive, las familias no tienen el líquido ni para lavarse las manos y protegerse de la pandemia.