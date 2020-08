Comunidades de Tantoyuca dan plazo a CAEV para que solucione fallas de suministro de agua

Alrededor de 18 comunidades y unas colonias de la cabeceras de Tantoyuca, a través de representantes ejidales, pidieron al titular de la CAEV, Macario Santos Redondo, que debe mejorar el servicio en distintos sistemas, se deben reparar fugas y atender problemas de falta del líquido; en dos semanas esperan resultados, de lo contrario intensifican sus pugnas.



Según los demandantes, el servicio de agua que presta la CAEV de Tantoyuca se debe a la ausencia de personal y la llegada del retraso de suministros, ya que por motivos de la pandemia la oficina operadora no trabaja el 100 por ciento con su personal.



El encargado de la oficina atendió las demandas pero pidió un plazo para calendarizar trabajos y posteriormente para ejecutar las acciones con base a cada situación; Santos Redondo manifestó que a su llegada, tras sustituir a Aldo Juárez, aún se encuentran en proceso de entrega-recepción.



“Los Ajos Santa Clara, San Sebastián están funcionando de manera eficiente en cuanto a los sistemas de agua, aunque anteriormente condiciones atípicas del clima impedía un óptimo funcionamiento”, expuso el funcionario.



No obstante, el líder campesino, Apolinar Lazcano, argumentó que serán tolerantes pero de no ver avances tomarán las oficinas del agua.



“Siempre que hay un cambio de administración se empieza de cero. Eso fue lo que nos encontramos el día de hoy, con una falta de conocimiento en los temas de fugas, como la del cerro Jocutla, cerro Mirador. La cuestión de distribución de agua en la colonia Antorchista. Cada uno de estos temas está complicándose a lo largo de la vida de la gente con el líquido”.



“Esperamos que después de darle a conocer estos temas se tenga una mejor reacción, al menos en una semana. Tomarán datos y nos dirá cómo se va a calendarizar, para que mínimo en dos semanas haya respuesta definitiva. De lo contrario, regresamos con pugnas a esta oficina”, advirtió.



Otro de los líderes manifestó que se recalcó la lentitud del servicio debido a la ausencia de personal; no obstante, los quejosos optan en sumar esfuerzos y hasta de ser necesario podría participar gente de las comunidades en los trabajos de reparación, a fin de que los problemas se solucionen definitivamente.



“El problema es que sigue lo mismo, que la CAEV se queda chiquita en comparación a los problemas que tiene la oficina, con fugas de antaño. Nos dicen que se trabaja sin gente, que según le hace falta hasta 10 personas para tener todo eficiente. Entonces que Macario exija a la ciudad de Xalapa, se supone que estamos pagando el servicio de agua. Nos piden la recaudación y lo mínimo es que tenga gente para solventar necesidades”, expuso Claudio Vicente.