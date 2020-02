Comunidades de Tempoal llevan semanas sin agua; reclaman a CAEV

Decenas de pobladores de varías comunidades de la región de Tempoal bloquearon este martes el acceso a las instalaciones de la Oficina Operadora de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), para denunciar la falta de agua potable en sus casas a pesar de que pagan por el servicio.



Advirtieron que de no ser atendidos por el titular de la oficina, Marco Antonio García Álvarez, harán otro cierre que logre captar la atención de altos funcionarios.



Comuneros de Llano Grande, Los Cues, Agua Nueva, entre otros, explicaron que no tienen agua desde hace semanas, por lo que pagan entre 300 y 500 pesos para llevar pipas a sus comunidades.



“La gente no se va a retirar, porque la gente está esperando que abastezcan de agua, hasta que veamos que en nuestras comunidades llega el agua nos vamos a retirar, el titular no se presenta y nunca está; el personal de la CAEV tampoco resuelve absolutamente nada y estamos sin agua por varias semanas, el servicio es deficiente”, dijo de forma molesta un usuario de la comunidad de Llano Grande.



Dicha situación ha dejado incertidumbre entre la población, porque a medida que pasan las semanas, el jefe operador de la CAEV de Tempoal no ha establecido soluciones claras o informado si habrá algún tipo de condonación durante los días que no cuentan con agua en sus hogares.



Mientras, García Álvarez no se encontraba para dialogar con los manifestantes ni había llegado personal del área de Política Regional, pese a que amenazaban con tomar carreteras entre Tantoyuca, Tempoal y Pánuco.



Tras varias horas de tensión, mediante llamada telefónica, el mismo funcionario habría asegurado que están al tanto de la situación y que de forma “personalizada” atenderán cada caso donde se observe algún tipo de irregularidad, aunque sólo para aquellos que van al corriente con su pago, sin embargo, no estableció una fecha definitiva, lo que provocó que los inconformes mantuvieran su pugna.