Comunidades originarias de Veracruz respaldan al gobernador Cuitláhuac

Al “meter su cuchara” en Veracruz, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, intenta desestabilizar políticamente a la entidad.Integrantes de pueblos indígenas veracruzanos afirmaron que dicha intromisión no se debe permitir y defendieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa en el Congreso del Estado, el presidente del Consejo Supremo de Pueblos Indígenas en Veracruz, Fidencio Fernández Carrera, criticó que políticos de otras entidades estén entrometiéndose en los asuntos internos de la entidad.El líder de las comunidades originarias alzó la voz para defender al Gobernador del Estado.“Ya no es extraño mencionar ahí a un conocedor de la política del Senado de la República, que ha venido metiendo su cuchara aquí en la política del Estado tratando de desestabilizar el gobierno”, dijo Fernández CarreraSubrayó que los pueblos originarios están de acuerdo con la forma de trabajo que la actual administración está desarrollando:“No estamos de acuerdo con lo que está pasando con estos señores de otras entidades federativas que están metiendo sus narices en este Gobierno y no vamos a estar de acuerdo (…). Deberían atender su estado en donde hay mucho problema; no tienen nada que hacer aquí perdiendo el tiempo”, acusó.Explicó, además, que en la entidad hay más de un millón 100 mil habitantes de los distintos pueblos originarios, quienes en asamblea decidieron hacer público su respaldo al mandatario.“Nuestra organización integra las 14 etnias con presencia en el Estado del norte, centro y sur de la entidad”, concluyó.