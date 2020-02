Con 100 mdp se repararía socavón en bulevar Ávila Camacho, en Boca del Río

Alrededor de 100 millones de pesos podría costar la escollera que requiere el bulevar de Boca del Río tras los socavones registrados el año pasado debido a los vientos del norte, señaló el director de Obras Municipal, Julio César Torres.



Cabe recordar que con el Frente Frío número 8 se desplomó el muro de contención y posteriormente se registró un socavón en otra parte del paseo del bulevar Manuel Ávila Camacho, lo que evidenció la necesidad de construir una escollera.



Sin embargo, el ayuntamiento boqueño, no cuenta con los recursos suficientes, por lo cual ya requirieron a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que participen en la obra, incluso se solicitó a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que participe en los trabajos.



“Ya tuvimos el primer desayuno con ellos hace 15 días, se puso en la mesa, el próximo mes vamos a retomarlo directamente con API y la SCT para conseguir ese recurso o que ellos hagan la obra; es una obra que se necesita con un recurso importante, fácilmente el ayuntamiento no podrá hacerla”, señaló.



La obra consiste básicamente en rellenar con piedra el tramo que comprende de Costa Verde hasta la calle Médico Militar, donde se presentaron los desprendimientos del muro.



Hay tres propuestas, entre la que se destaca la construcción de una escollera por debajo del mar.



"Necesitamos escollera, básicamente necesitamos piedra, necesitamos un proyecto de escolleras, hay 3 tipos diferentes de propuestas, no te podría decir cuál se va a tomar porque todo depende de costo y beneficio, tiempos también, básicamente es entre Costa Verde y médico militar, es la parte que está más expuesta, la otra parte está en el lado sur hacia la cabecera tenemos ya la playa que es una barrera natural que protege el bulevar".



Debido al costo de la obra aún no se define si este año empezaría la construcción "todo el proyecto en general debe estar por arriba de los cien millones de pesos".