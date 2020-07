Con 143 casos en Perote, Cruz Roja recibe de 1 a 4 casos diarios de COVID-19

Ante el incremento de casos de coronavirus en Perote, la Cruz Roja en ese municipio da atención diariamente de uno a cuatro casos, así lo dio a conocer el director de Protección Civil Carlos Gómez Díaz.



El funcionario municipal, indicó que la institución da soporte al Ayuntamiento en los operativos que se llevan a cabo, como los filtros de desinfección, no obstante, señaló que estos elementos de la Cruz Roja están preparados básicamente para atender casos de COVID-19.



“La Cruz Roja continúa participando, son los de batalla; sin embargo, ellos están preparados básicamente para atender el tema del COVID-19, a veces el servicio no es tan rápido por los casos que están surgiendo, están atendiendo de 1 hasta 4 casos diariamente”, detalló.



Asimismo, aseguró que el área de protección civil está proporcionándoles apoyo para desinfectar las calles, las unidades y las instalaciones de la Cruz Roja, luego de que se presenta algún servicio de estos.



Agregó que la clínica 30 del IMSS está recibiendo a personas infectadas provenientes de municipios aledaños como Villa Aldama, Las Vigas, Las Minas y Ayahualulco.



En este sentido, hizo un llamado a las personas que no responden a las medidas sanitarias implementadas y que son de otros lugares, pero que acuden debido a que Perote cuenta con todos los servicios.



“La ciudadanía que no responde son los que vienen de otros municipios como del Estado de Puebla, Tlaxcala, de Altotonga, Las Vigas, Las Minas, Ayahualulco”, finalizó.



Hasta este sábado, de acuerdo a la Secretaría de Salud Perote tiene 143 casos confirmados acumulados.