Con 19 muertes en un día, suman 303 víctimas por COVID-19 en Veracruz

Con 142 resultados positivos de ayer miércoles a hoy jueves, los casos positivos a COVID-19 en el Estado ascienden a 2 mil 440, distribuidos en 118 municipios; se registraron 19 fallecidos en un sólo día, por lo que la cifra se elevó a 303 en 62 municipios.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que se han estudiado 6,224 casos sospechosos; 2,660 son negativos y 1,124 se encuentran aún en investigación.



De los 2,440 positivos, 591 son actuales y se representan con fecha de inicio en los últimos 14 días, por lo que en general, tienen mayor probabilidad de transmitir la enfermedad.



La funcionaria estatal explicó que en 25 grandes localidades es donde la transmisión se está dando con mayor intensidad, acumulando el 90 % de los casos positivos:



Veracruz 934, Coatzacoalcos 330, Poza Rica 228, Boca Del Río 134, Minatitlán 112; Tuxpan 48, Xalapa 37; Córdoba y Cosoleacaque 36 cada una; Medellín 35, Orizaba 26; Coatzintla y Papantla 25 cada una; Alvarado 24; Cosamaloapan 20; Tihuatlán 17; Nanchital, Tierra Blanca y San Andrés con 16 cada una; Fortín 14; La Antigua 13; Martínez de la Torre 12; Santiago Tuxtla, Acayucan y Agua Dulce con 11 cada una.



El 10% de los casos confirmados restantes, corresponde a localidades de diferentes municipios de norte a sur del estado:



Jáltipan 10; Emiliano Zapata y Perote 9; Las Choapas, Ixtaczoquitlán y Misantla 8; Amatlán de los Reyes, Isla, Lerdo de Tejada, Río Blanco y Tlalixcoyan 6; Ángel R. Cabada, Cerro Azul, Coatepec, Tlacotalpan y Úrsulo Galván 5.



Además, con 4 casos aparecen: Ayahualulco, Cazones, Cuitláhuac, Ixhuatlán del Sureste, Jamapa, José Azueta, Manlio Fabio Altamirano, Pánuco, Pueblo Viejo, Soledad de Doblado y Tantoyuca; Así mismo, con 3 contagios están Álamo, Coacoatzintla, Mariano Escobedo y Playa Vicente 3.



Con dos casos positivos se encuentran los municipios de: Acula, Atoyac, Banderilla, Chacaltianguis, Cotaxtla, Coyutla, Espinal, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Ixhuatlán de Madero, Jalacingo, Maltrata, Moloacán, Naranjos, Nogales, Oluta, Oteapan, Paso de Ovejas, Paso del Macho, La Perla, Puente Nacional, San Rafael, Soledad Atzompa, Tamiahua, Tezonapa, Tlapacoyan, Tres Valles y Yanga,.



Esto, mientras que los municipios que sólo registran un caso positivo, son: Actopan, Acultzingo, Amatitlán, Atzacan, Atzalan, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Catemaco, Chalma, Chiconquiaco, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Chocamán, Coscomatepec, Filomeno Mata, Huayacocotla, Hueyapan, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Juan Rodríguez Clara, Magdalena, Miahuatlán, Pajapan, Rafael Delgado, Saltabarranca, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soteapan, Tepetlán, Tlalnelhuayocan, Totutla, Uxpanapa y Vega de Alatorre.



Refirió que 1099 pacientes confirmados con COVID-19 se consideran recuperados, sobre todo los atendidos en forma ambulatoria; 1038 aún se encuentran en vigilancia y 303 han fallecido en 62 municipios del estado; con edades entre 31 y 100 años.



Veracruz 79; Coatzacoalcos 52; Poza Rica 39; Minatitlán 17; Boca del Río 7; Nanchital y Tihuatlán 6; Coatzintla y Cosoleacaque 5; Las Choapas, Martínez de la Torre, Medellín y Xalapa 4; Acayucan, Alvarado, Córdoba, Fortín, San Andrés Tuxtla y Tierra Blanca 3; Agua Dulce, Ángel R. Cabada, Ayahualulco, Cazones, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Misantla, Orizaba, Papantla y Tamiahua, con dos defunciones.



Los municipios donde se registra un fallecimiento por COVID-19, son los siguientes: Amatitlán, Atzacan, Catemaco, Cerro Azul, Chinampa de Gorostiza, Coatepec, Cuitláhuac, Emiliano Zapata, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Jáltipan, Jamapa, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Moloacán, Naranjos, Nogales, Pajapan, Perote, Pueblo Viejo, San Rafael, Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa, Soteapan, Tepetlán, Tezonapa, Tlacotalpan, Totutla, Tres Valles, Tuxpan y Yanga.



La mayoría de esto pacientes, dijo, presentaban alguna enfermedad, como hipertensión, diabetes, y obesidad, entre otras, padecimientos muy frecuentes en la población adulta.



Sin embargo, destacó que el 20% no manifestó tener ninguna, por lo que expuso que en personas aparentemente sanas, el COVID-19, también se puede complicar y llegar hasta el fallecimiento.



De igual modo, informó que 1,223 pacientes positivos a la enfermedad han requerido hospitalización, ya que presentaban cuadros graves o muy graves: “se trata de personas con diferentes edades, en rangos desde 5 hasta 100 años”.



Ante ello, pidió a la población no exponerse contagio, pues aunque sean jóvenes o sanos, no se sabe si el padecimiento se va a complicar, ya que en cada persona la evolución de los síntomas es diferente; “además puedes contagiar a tus familiares y amigos”.



Como en otras ocasiones, refirió que los casos positivos se incrementan cada día y la curva sigue en ascenso, por lo que depende de todos frenar la transmisión.



“Es importante entender que los movimientos de población al interior de lugares en donde se están dando los casos, y de estos hacia localidades en donde aún no los hay, incrementa el riesgo de infectarse y diseminar la enfermedad”.



Para finalizar, Dulce María Espejo reiteró que la única manera de cuidar la salud y la de los demás es cumpliendo con la recomendación: “quédate en casa”.