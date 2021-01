Con 400 mil pesos, salió de prisión acusado de atropellar y matar a dos, en Martínez

El Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito Judicial con residencia en Misantla, Florencio Hernández Espinoza, otorgó la libertad provisional a Iván Alfonso “N”, quien estaba preso en el Centro de Reinserción Social de Misantla por homicidio culposo en contra de Ivanna Camila Díaz del Castillo Méndez y Emmanuel González Galindo.El Juzgador impuso la medida cautelar de presentación periódica cada viernes hasta el 15 de enero del año 2022 y una garantía económica de 400 mil pesos, misma que fue cubierta bajo la ficha de depósito folio número 661150.Cabe recordar que la madrugada del 15 de junio del año pasado, Iván Alfonso “N” presuntamente conducía en estado de ebriedad, atropelló y mató a dos jóvenes en Martínez de la Torre.De acuerdo a su boleta de libertad, Iván Alfonso “N” consiguió la suspensión condicional ante el delito contra la seguridad de tránsito y vehículos que se le imputaba. Es decir, sólo por este delito no tendrá que llegar a juicio pues se acordó una salida alterna, lo que podría ser la reparación del daño.No obstante, por el delito de homicidio culposo deberá seguir su proceso penal en libertad.Ricardo Díaz del Castillo, padre de Camila, aseveró que dejar en libertad provisional a Iván Alfonso “N” no representa ningún castigo ejemplar para los ciudadanos que de manera irresponsable conducen en estado de ebriedad.Por lo que exige al Poder Judicial de Veracruz que se haga justicia en el asesinato de Camila y Emmanuel, porque son víctimas inocentes a quienes un “irresponsable” les arrebató la vida.“Ni siquiera ha pasado un año y lo dejan en libertad. Con esa sentencia, ¿qué dice el Juez?, pues que te pongas una peda, mata a dos personas, y te dejarán en libertad en siete meses. Nos mataron a Camila y Emmanuel, les quitaron toda su vida, y a él con 400 mil pesos lo dejan afuera, ni siquiera es un castigo ejemplar”.Añadió que las familias de las víctimas se encuentran indignadas y tristes por la decisión del Juez de dejar en libertad a Iván Alfonso “N”, porque apenas estuvo siete meses en el penal de Misantla, y le dan la oportunidad de salir a cambio de que su familia pagó 400 mil pesos.“Nosotros somos las víctimas, a nosotros nos quitaron a nuestros hijos a Camila y Emanuel, y ellos que son los padres del culpable se ríen de nosotros, quisiera que vieran la risa de la mamá y del papá cuando son los audiencias, se burlan de nosotros. Señores esto no es una competencia de a ver quién gana, esto es justicia, queremos justicia”, concluyó.