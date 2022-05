Con 70 camiones de basura prestaríamos un servicio más óptimo: Limpia Pública Xalapa

El secretario general del Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa, Guillermo Caballero de Jesús, consideró que la Dirección de Limpia Pública requiere de por lo menos 70 unidades de recolección para ofrecer el servicio de aseo urbano de manera óptima.En entrevista, indicó que de los 68 camiones, están operativos 60, más cuatro camionetas que realizan los recorridos por las zonas de la ciudad que son de difícil acceso."En total tenemos alrededor de 68 unidades, vamos manejando porque tienen que salir las 60 o 62 rutas diarias, independiente a cuatro camionetas que hacen las rutas de colonias inaccesibles pero sí quisiéramos alrededor de otras diez unidades, con 70 estaríamos mejor, pudiéramos decir", puntualizó.Caballero de Jesús acotó que el contar con más vehículos recolectores de la basura implica la contratación de más personal y el equipamiento de esos trabajadores."La ciudad está creciendo día a día, entonces sí estamos en ese entendido, ojalá y el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil -nos apoye-", apuntó al indicar también que hay unidades de modelos antiguos que requieren ser cambiadas."La administración pasada afortunadamente nos cambió y se compraron 28 unidades nuevas, obvio también se quitaron algunas que ya eran de modelos atrasados. Teníamos de modelos 87, 88, 90, 95 y algunos del 2000", precisó.El líder sindical refirió que se requerirían 40 empleados más en Limpia Pública para manejar esos diez camiones extras que esperan el Gobierno de Ahued Bardahuil compre."Sería que se basificaran los 40 trabajadores que esperan ser incorporados a la nómina, porque yo tampoco me podría poner a pedir y al ratito va a salir contraproducente, lo que queremos es que nos den para los trabajadores que no cobran y han estado durante la pandemia sacando el trabajo y limpiando la ciudad. Es un ejército al cuidado de la salud de miles de xalapeños", resaltó.Guillermo Caballero reiteró que en Limpia Pública no hay aviadores, afirmando que de ser así los propios trabajadores ya los hubiesen denunciado al haber escasez de personal para prestar el servicio."Mis compañeros a sol, agua y lluvia y con Coronavirus y no se nos hace justo. Lo que el Alcalde está haciendo (depurando la nómina) se lo estoy aplaudiendo y ojalá y no quite el dedo del renglón porque de verdad nos duele", aseveró.