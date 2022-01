Con acuerdo firmado, SETSUV logra 3.5% de aumento salarial

El Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV) aceptó el incremento del 3.5% directo al salario y mejoras prestacionales, con lo cual la huelga prevista a estallar en las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios el 2 de febrero del año en curso, no será necesaria.Después de las arduas primeras negociaciones que concluyeron la noche del viernes 28 de enero, efectuadas en la Sala de Juntas de la Rectoría, se firmó el convenio entre el rector Martín Aguilar Sánchez y el secretario general del SETSUV, Juan Mendoza Gutiérrez, ante la presencia de autoridades universitarias y del centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz; en el convenio se estableció elevar el salario para los empleados de la Universidad.Se otorgó un 3.5% de aumento y mejoraron las prestaciones económicas, como un 1.8% en ayuda para hijos de trabajadores fallecidos, seguro de vida a operarios, ayuda de guardería, día de la madre, ayuda de transporte y compensación a los trabajadores con plaza de base anterior al 10 de agosto de 1978.Además, se agregó un 2.2% de beneficio para la despensa; 2.9% a la ayuda para la renta; 6.7% al estímulo laboral y 9.5% a la ayuda para armazón.De igual manera, se incluyó en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) una cláusula relativa al Estímulo Anual al Desempeño y, adicionalmente, la UV presentó propuestas de acuerdos y modificaciones al clausulado del CCT que atiende disposiciones normativas de carácter federal.Los participantes coincidieron que es un hecho histórico porque no sólo se trata del primer proceso de negociación salarial para la presente administración rectoral, sino que es la primera negociación laboral de naturaleza colectiva que se logra en el Estado de Veracruz bajo las disposiciones establecidas por la Ley Laboral vigente, que implica la competencia de un tribunal laboral y la participación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz.Lizbeth Margarita Viveros Cancino, secretaria de Administración y Finanzas (SAF) de la UV, agradeció el apoyo y acompañamiento del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz durante el proceso de negociación, pues suma a la estabilidad de la máxima casa de estudios.La funcionaria de la UV recordó que el pasado 17 de enero, tras la entrega al SETSUV de la propuesta económica en el marco de la negociación del Ejercicio Fiscal 2022, se celebraron nueve audiencias en el Centro de Conciliación Laboral y se llevaron a cabo seis reuniones de diálogo en las instalaciones de esta casa de estudios.“La UV realizó su mayor esfuerzo económico con un sentido de responsabilidad y de disciplina financiera”, acotó Viveros Cancino.Por su parte, Juan Mendoza Gutiérrez subrayó el respeto mostrado por las autoridades universitarias hacia los integrantes de este gremio, lo cual facilitó llegar a un acuerdo.Con respecto a la firma del convenio, señaló que las propuestas fueron interesantes y favorecerán a los integrantes del SETSUV; sin embargo, seguirán en pie de lucha por el incremento salarial y las cantidades que se reciben a través de diversas prestaciones.“En esta ocasión, el SETSUV demostró que se puede llegar a acuerdos para no perjudicar a los estudiantes que son la razón de ser de la Universidad. Sin ellos, la UV no existe y nosotros no tendríamos la oportunidad de mantener a nuestras familias”, detalló Mendoza Gutierrez.Explicó que la firma del convenio representa la conclusión de una primera fase, pues de acuerdo con la Ley Laboral vigente, lo que sigue es una consulta y votación del acuerdo al que se ha llegado con las autoridades de la UV, en la que intervendrán los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del SETSUV, una vez que el Centro de Conciliación y Registro Laboral lo determine.“Después del acompañamiento cercano de nuestra parte, logramos la firma de convenio de revisión salarial y contractual del Contrato Colectivo de Trabajo 2022”, manifestó Diana Estela Aróstegui, directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz.