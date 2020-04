Con Ahued en Aduanas faltó coordinación, dice AMLO; revela “confrontaciones” internas

Al advertir que la corrupción y el influyentismo persisten en las aduanas y puertos del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque el ahora exdirector general de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, es una persona honesta, faltó “coordinación” durante su periodo, aludiendo el Ejecutivo a “confrontaciones, diferencias y celos” dentro del Gobierno.



Fue el pasado 23 de marzo, que Ahued Bardahuil confirmó que renunciaba a Aduanas para reincorporarse a su curul en el Senado de la República. Según trascendió, e incluso lo afirmó el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, el legislador dejó el cargo por no “aguantar” a la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez.



Este miércoles, durante su conferencia mañanera, al referirse al periodo de Ahued en Aduanas, el Presidente incluso habló de “celos y sentimientos”.



“Una persona de primera Ricardo Ahued pero faltó coordinación, siempre hay diferencias al interior del Gobierno, como en todos lados y lo mejor es cuando se trabaja de manera coordinada, cuando se acoplan los servidores públicos y no se confrontan porque por la condición humana siempre hay celos y sentimientos, entonces cuando hay armonía se avanza mucho”, dijo López Obrador.



Asimismo, el Ejecutivo informó que se abordó con el Gabinete de Seguridad redoblar esfuerzos ante la corrupción en Aduanas, pues impera el inflyentismo y la delincuencia.



“Hay corrupción, incluso pruebas de casos de corrupción y vamos a limpiar, hay dos fuerzas que impulsan la corrupción en las aduanas: una es el influyentismo, que desgraciadamente todavía impera en algunas regiones del país, en algunos Estados”.



“Quienes quieren tener ahí a sus fieles incondicionales en las Aduanas y la otra fuerza es la delincuencia común, o sea, para decirlo con claridad: por un lado la delincuencia de cuello blanco y por el otro la delincuencia común. A eso hay que enfrentarse, en aduanas, en puertos”, dijo.



El Presidente comentó que por esto pidió a la Secretaría de Marina y la SEDENA reforzar todo el sistema de Aduanas “y cero influyentismo”.



Por último, advirtió que nadie debe buscar a quien será el nuevo director de Aduanas, Horacio Duarte, para hablar de “recomendados”, pues será delatado.



“Aprovecho para que se sepa, para que no le anden llamando por teléfono a Horacio, que no le anden pidiendo favores, porque quien hable por teléfono recomendando se va a delatar, esa práctica está mal vista”, dijo López Obrador.