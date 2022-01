Con Ahued, en Xalapa no habrá obras para empresas recién creadas

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dejó en claro que no entregará obras a empresas que se constituyeron “la semana pasada”, ni a aquellas que se dedican a “vender contratos” de los proyectos que licita el Ayuntamiento.En conferencia de prensa, en la que felicitó a los comunicadores por el Día del Periodista en México, señaló que aunque es legal que las constructoras con tan poco tiempo de creación puedan concursar, evitará que sean las beneficiadas con los recursos públicos que oferta la Alcaldía.“No va a haber en esta administración, no quiero que se le den obras a empresas que iniciaron la semana pasada sus registros, sé que no es ilegal pero también lo voy a vigilar, porque luego son comercializadoras que se dedican a todo y nada más están vendiendo contratos y fulano recibe una lana y el otro recibe otra y ya se lo llevó el tren”, manifestó.Ahued Bardahuil dijo que año con año y mes con mes evaluará los alcances que se tengan en la ejecución de los proyectos de infraestructura, conforme al recurso que se cuente para ello, afirmando que innovará en las obras para evitar que se eleve su precio.“A veces las obras se van a sobreprecio porque no se analiza o se le dan a terceros o se le dan al que vende papas, muéganos, que lo mismo que hace calles, vende ropa y son comercializadoras que entorpecen y te encarecen”, aseguró el munícipe xalapeño.En ese sentido, aseveró que la entrega de la obra pública en su Gobierno será transparente, con la instalación de los Comités de Transparencia y que en cada Subcomité de Adquisiciones estén personas que firmen las actas de que hizo correctamente, de que se revisaron las fianzas, la empresa.“Luego hay empresas que tienen dos trabajadores y hacen obras de 30 o 40 millones de pesos”, criticó al apuntar que se entregarán los contratos tanto por licitación como por adjudicación directa, dependiendo del monto del proyecto a ejecutar.“Las dos formas son legales, los montos no te permiten adjudicar directo, hay montos que sí lo permiten”, mencionó al señalar que cuando sean inversiones pequeñas, se entregarán directamente, siempre que se cumplan con todas las formalidades legales.“20 mil o 10 mil pesos directos ahí están, la Ley te marca hasta cierto monto en obra pública, por ejemplo la de la calle Juárez tendrá que ser directa, son 200 o 300 mil pesos pero el directo no quiere decir que no tienes que cubrir parámetros de costo de concreto, de obra, no es así, no es nada más lo que tú quieras, hay monto que se tiene que aprobar en los catálogos de precios que topados”, abundó.