Con alcaldes salientes, "el que nada debe nada teme”: Fundación Colosio

El dirigente de la Fundación Colosio a nivel estatal, Renato Alarcón, dijo que no temen cacería de brujas por parte del Gobierno del Estado contra los alcaldes salientes y los que lleguen."El que nada debe nada teme, y me parece que si el Gobierno del Estado intentara hacer una cacería de brujas, y buscara fincar responsabilidades a autoridades municipales, pues yo soy un fiel creyente de la ley. El que tenga las pruebas que las presente y el acusado que tenga la posibilidad de defenderse".Dijo que el PRI no es un tribunal para saber quién cometió una infracción a la ley, pero sí puede decir que la gran mayoría de los alcaldes priístas saldrán avante de cualquier ataque político-mediático que pudieran tener."Los alcaldes que tenemos son gente muy preparada, sino no hubieran ganado y eso nos da de entrada la certeza de que son personas que quieren hacer algo por su municipio en una coyuntura muy complicada en donde necesitan tener herramientas básicas para tomar las decisiones correctas de inicio".Entrevistado durante el evento organizando por el Comité Directivo Estatal del PRI y la Fundación Colosio, el cual fue un curso práctico para las autoridades electas como: presidentes municipales síndicos y síndicas de los 26 municipios donde tienerepresentación política el partido, dijo que se quiere que los munícipes lleguen capacitados."Decidimos que fuera en Orizaba porque es una ciudad insignia del desarrollo del buen gobierno municipal del PRI y que creemos que puede ser además un buen referente.Tenemos un programa bastante sustancioso muy bien estructurado de 2 días, dentro de los temas que se van a tocar destacan: la ley orgánica municipal, las entregas recepciones, la planeación, la infraestructura y darles un pincelazo de lo que será sus administraciones"Pero también dijo que se busca generar una sinergia entre ellos mismos y que se conozcan, que sepan quiénes son, que tengan una identidad propia como autoridades electas al partido."El PRI no solamente puede ceñirse a tiempos electorales, no solamente se trata de ganar elecciones sino de construir futuro y en este caso en un país a la deriva y convulso con un estado que está prácticamente sin rumbo, las autoridades municipales emanadas de nuestro partido tienen mucho que hacer".