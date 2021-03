Con alianza, PAN puede cambiar a su candidato en Xalapa, aseguran

El diputado local por el PAN Omar Miranda Romero, comentó que es necesario ver el bien mayor que se le puede otorgar a la sociedad con la alianza "Veracruz Va", más allá de cumplir caprichos de los candidatos a la presidencia municipal.



Lo anterior, al cuestionarle si es por el candidato panista a la Alcaldía de Xalapa, Sergio Hernández, que la coalición no se ha concretado.



"Hay que ver por el bien mayor, que en realidad es el que pueda (hacer) prosperar la alianza, más allá de cumplir caprichos, porque eso no va ayudar a nadie, eso solamente nos llevaría a una derrota. Lo que hay que tener por delante, es el bienestar de los ciudadanos y la posibilidad real, no fantasiosa, de ganar la alcaldía de Xalapa".



Comentó que dicha alianza entre PAN, PRI, PRD, para Xalapa y algunos otros municipios que buscan un contrapeso legislativo ante el mal gobierno del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, tienen hasta el último momento de este mes de marzo.



"Está la posibilidad de que Xalapa entre en el tema de una alianza, aún está vigente y todavía se tiene hasta el fin de mes para que los presidentes de los partidos sigan trabajando (en ésta)".



El Legislador explicó que dentro del PAN, hay posturas entre los aspirantes y candidatos, donde se ha manejado que al existir una decisión, ya no es posible cambiarla, esto haciendo referencia a la declaraciones de Sergio Hernández, respecto a que el blanquiazul ya eligió a su candidato.



"Finalmente hay posturas dentro de los partidos, y pues hay que ser claros en que al final del día se ha hablado de al haber un proceso en el PAN, ya no podría haber cambios, eso es falso", aseguró.