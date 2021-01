Con alianza, PRI, PAN y PRD “admiten su debilidad”: Juan Vergel Pacheco

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuenta con la lealtad de la población por lo que, a pesar de no aparecer en las boletas electorales en la jornada del próximo 6 de junio, los candidatos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) contarán con el respaldo de la ciudadanía.



Al referir lo anterior, el exfuncionario municipal de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, se dijo a favor de las alianzas, sin embargo, refirió que la coalición PAN-PRI-PRD se fundamenta en la unidad de fuerzas para tratar de vencer a un “adversario superior”, lo que en este caso representa el Movimiento de Regeneración Nacional en el país y el estado de Veracruz.



“Las alianzas son para enfrentar un adversario superior, la alianza que ha llamado el PRI y el PAN, PRD es una alianza que reconoce la fortaleza de MORENA, admiten su debilidad, que no tienen la fuerza, que no tienen la convocatoria para derrotar en las urnas a MORENA”, dijo al agregar que la alianza Todos por Veracruz es “cupular”, pues no la promueve la población.



“Esta alianza es de dirigentes y es hecha para alcanzar cargos, no para transformar de manera positiva la sociedad, esto es muy claro, estas alianzas tienen la debilidad de que no enfrentan un régimen autoritario”, expuso.



Sin embargo y a decir de Vergel Pacheco, en la población destacan las acciones y políticas sociales que el Presidente de la República ha promovido desde que inició su gestión, para mejorar la calidad de vida de los que menos tienen y que desde hace varias generaciones han sido marginados, situación que ratifica el respaldo de los ciudadanos que evalúan su trabajo.



“MORENA está siendo evaluado ya en los gobiernos, el Federal, Estatal y Municipal, la población tiene un referente; a pesar de que López Obrador no va en la boleta, hay una gran lealtad hacía él, la población le reconoce este esfuerzo, estas prácticas que ha instalado desde el Gobierno Federal para conducir al país en beneficio de las mayorías, la gente que más lo necesita, que requiere apoyos de todo tipo y ha construido un proyecto que todos los días está ratificándose por su gran comunicación que tiene con la gente”, explicó.



Finalmente, Juan Vergel adelantó que está a la espera de que, a finales del presente mes de enero, se den a conocer los detalles de la competencia interna para la selección de los candidatos a la Alcaldía de Xalapa por MORENA, donde será a través de la encuesta como se defina al perfil que la militancia y la población determine para participar en las candidaturas.