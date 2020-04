Con amnistía, AMLO apoya más a delincuentes que a población en crisis: PAN

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Cambranis Torres, criticó que el Senado de la República pretenda aprobar la Ley de Amnistía y con ello, permitir la liberación de presos relacionados con el tráfico de drogas, tomando como pretexto la emergencia sanitaria.



Cambranis Torres definió como “desatinado” que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prefiera apoyar a los delincuentes y no a la población que atraviesa por severas dificultades de salud y económicas ante la pandemia por Coronavirus.



“La situación es grave, porque en un llamado expreso del Ejecutivo, ahora exigen sesionar pero no para proponer medidas a favor de la ciudadanía, sino para aprobar la Ley de Amnistía que propone liberar a delincuentes, incluidos los involucrados en el narcotráfico”, expuso.



A decir del diputado panista, el Ejecutivo federal está negando el apoyo a la gente de bien y prefiere liberar a quienes afectan a la sociedad, “es un despropósito”.



Y es que Cambranis Torres recordó que hasta el momento, no se han aprobado medidas económicas a favor de la población, a pesar de la crisis por la que se atraviesa en todo el país.



Ante ello, calificó de “aberrante” que el Presidente de la República le dé la espalda a la clase trabajadora en México mientras se vive una pandemia.



"Toda la oposición política ha insistido en la aplicación de un plan de emergencia económica que permita garantizar ingresos económicos a la población con trabajo formal e informal y no lo hace”, reiteró al mencionar que, lo que es necesario y urgente es un Programa de Desarrollo Emergente.



No obstante, esta propuesta se ha visto impedida por la negativa de los integrantes de MORENA en las cámaras, sostuvo.



Es así que Enrique Cambranis hizo el llamado para que se actué en favor de los ciudadanos y se tome en cuenta la propuesta de Acción Nacional, de otorgar un apoyo de tres mil 207 pesos a cada trabajador formal e informal del país.



Con dicho apoyo, dijo, quienes perdieron sus trabajos o no pueden realizar sus actividades económicas, podrán contar con lo básico para sus familias y superar las medidas de contención del virus, “esta es una solución y no liberar a delincuentes”.