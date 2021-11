Con amparo, buscan vacunar a todos los niños de 5 a 11 años

Este jueves será interpuesta la solicitud de amparo en un Juzgado de Distrito de Xalapa, con el que se busca la vacunación contra el COVID-19 de niños entre los 5 y 11 años de edad.Al respecto, los abogados xalepeños, Amilcar Hamal Reyes Guerrero y María del Pilar Ponciano, señalaron que el recurso es promovido por un menor de 11 años de la Capital, sin comorbilidades.Para sustentar la petición, que será analizada por el juez, recordaron que la farmacéutica Pfizer, a través de su comité, aprobó la inoculación de este grupo etario, luego de los ensayos clínicos en Estados Unidos que arrojaron que una menor dosis del biológico los protege contra la enfermedad.“Con esos documentos y algunas reflexiones jurídicas que se plasman en un amparo para presentarlo ante el Juez de Distrito, estamos solicitando el amparo y protección de la justicia federal para efectos de que los menores de 5 a 11 años, puedan ser inoculados con la dosis Pfizer en una menor dosis”, expresó el litigante.Además, su homóloga apuntó que el proceso jurídico va a ser el mismo que se siguió para las demandas promovidas por menores entre los 12 y 17 años de edad.“Como no hay una integración al Plan Nacional de Vacunación para este grupo etario, es que lo tenemos que hacer a través del juicio de amparo, esperamos el respaldo de las autoridades”, comentó Ponciano.A su decir, los derechos a la vida y a la salud no deben estar condicionados por un pronunciamiento de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), o por las posturas de los gobiernos.“Esta epidemia vino a atacar a todos por igual, no distingue raza, países, no distingue a nadie, entonces en ese sentido es que nosotros nos vemos obligados a tramitar los amparos buscando que se aplique la protección a través de la vacuna para todos los sectores y ahora vamos en búsqueda de este grupo de 5 a 11 años”, puntualizó.La profesional del Derecho resaltó que los tiempos de resolución son cortos, por lo que tomando como base los amparos para los menores de 12 a 17 años, el tiempo de respuesta y hasta la aplicación del biológico transcurre entre los 15 y 20 días hábiles.Además, cuestionó los argumentos de las autoridades sanitarias como el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, quien afirmó que un niño sano no debe ser inoculado contra el Coronavirus porque rompería su ciclo natural de desarrollo inmunológico.“Creo que se contradice, porque la propia información que manera el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), ha ido registrando que el número de fallecimientos de menores de edad y no precisamente son menores que hayan tenido alguna comorbilidad, creo que no debemos estar esperando a que el menor responda o no favorable y que sea su propio sistema inmune el que lo proteja”, reiteró María del Pilar Ponciano.