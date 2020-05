Con amparo, exfuncionaria duartista del DIF busca dejar prisión

El abogado Arturo Nicolás Baltazar dio a conocer que en el caso de Yasbé "N", exsubdirectora de Recursos Financieros del DIF Estatal, durante la administración de Javier Duarte, ya hay una suspensión para revisar la medida cautelar de prisión preventiva, asegurando que ningún elemento la vincula con el desfalco de 112 millones en la dependencia.



"Mi representada no tiene participación en estos hechos. El Juez de Distrito, al momento de admitir la demanda de amparo, encontró que respecto a mi representada no existe un sólo elemento que la vincule con estos hechos. Estoy esperando que se haga justicia".



En ese sentido, afirmó que espera que las personas que verdaderamente participaron, sean presentadas ante la justicia.



Asimismo, señaló que por la contingencia sanitaria, el proceso de su clienta no se ve afectado y por lo tanto, el día de mañana se tendrá audiencia porque la Fiscalía General del Estado (FGE) ha considerado que el plazo de investigación se extienda.



"Este proceso no se encuentra paralizado porque fueron detenidos en cumplimiento de una orden de aprehensión y precisamente el día de mañana vamos a tener una audiencia".



Cabe recordar que, el pasado mes de abril, fueron detenidos exfuncionarios de la administración del ahora preso Javier Duarte de Ochoa, acusados de un desfalco en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).