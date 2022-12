Con amparo, xalapeño evita pagar a empresa de grúas 80 mil pesos de corralón

El abogado Orlando García dio a conocer que lograron un amparo “liso y llano” ante el “abuso” y “negocio” de una empresa de grúas de Xalapa y la omisión de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que según él, cualquier persona que se sienta agraviada por una situación similar podrá recurrir ante la Justicia federal y así evitar pagar altas sumas de dinero por el resguardo de las unidades en el corralón.Y es que expuso que pasó un año para que el vehículo que le fue retenido por supuesto reporte de robo le fuese entregado lo que le evitó pagar los 80 mil pesos que la empresa capitalina le quería cobrar por todo el tiempo que permaneció estacionada allí.“El amparo fue liso y llano y tiene muchos alcances. Ahora puedes promover un amparo por omisión porque a veces pides a la fiscal (la liberación del vehículo en el corralón) y no lo entrega. Hay muchos casos en que se llevan los carros, los detienen por el supuesto delito de robo y a la hora de la hora no hay nada”, comentó.García dijo que en su caso aunque los informes periciales y del Registro Público Vehicular (REPUVE) referían que el vehículo no era solicitado por robo, la funcionaria ministerial no tramitó rápidamente su devolución, a pesar de que se le solicitó a los pocos días de comprobarse su legal propiedad.“El amparo va contra todas las responsables y es por eso que el amparo se ganó. Estuvo más de un año en el corralón pero no se pagó nada. El cobro ascendía a 80 mil pesos y ahora quién lleve gusto los invitamos (a promover amparos)”, afirmó.El profesional del Derecho expuso que están dispuestos a facilitar a otros agraviados el documento que deberán presentar ante los jueces federales y aseguró que bajo estas condiciones los amparos se concederán en automático y sin tener que analizar a fondo el agravio planteado.“Ese amparo va igual, nos sirve para todo, aplica para todos los casos cuando se lleven los vehículos al corralón”, aseguró al añadir que deberá ser promovido de manera individual por la persona agraviada.De igual forma señaló que también aplicaría en caso de que haya un choque de vehículos y los afectados no se pongan de acuerdo y estas unidades sean remolcadas por las grueras hasta que se repare el daño, y una vez ello ocurra, se puede solicitar la liberación sin tener que pagar las altas sumas de dinero que exigen la empresas por tenerlos resguardados en sus instalaciones.“Ahí vas a empezar a sufrir cuando llegues a las grúas y te digan que tienes que pagar y si no pagas no te doy el vehículo, y ahí es donde procede que te ampares, pero eso puede ser para todos, porque todos estamos en la tabla, podemos pegar o nos pegan y tu carro se queda detenido”, explicó el litigante.