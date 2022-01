Con análisis jurídico se buscará retirar contrato con Grupo MAS, sin pagar: morenista

Es falso que los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo requieran 3 mil millones de pesos para rescindir la concesión a la empresa mixta Grupo MAS, asegura el diputado local, Fernando Arteaga Aponte.El legislador afirma que existen elementos para quitar el permiso de operación y sin pagar un solo peso como penalización, al señalar que la empresa he incumplido los términos del contrato y ha sido señalada en innumerables ocasiones de ofrecer pésimo servicio a la población.En ese sentido sostuvo que se realiza un análisis jurídico para encontrar la vía legal del retiro sin que se tenga que pagar por ello.Y es que recientemente la diputada federal María Josefina Gamboa Torales manifestó que retirar la concesión no es fácil, pues para ello se necesitará pagar a la empresa 3 mil millones de pesos contenidos en la cláusula penal por la terminación anticipada.Al respecto, el legislador aseguró que no será necesario pagar un sólo peso a la empresa y deslizó que "una familia" pretende quedarse con ese dinero."En su momento voy a subir a tribuna y verdaderamente con elementos jurídicos a dar a conocer esto. Es una falacia eso de 3 mil millones de pesos, no sé en la mente de quien salieron los 3 mil millones de pesos, a menos de que se los quieran dar a una familia."No tenemos que pagar un solo peso, conste. Lo vamos a sacar legal y jurídicamente ese tema del agua, y con buenos resultados", sostuvo.Agregó que en breve se reunirán con habitantes de los tres municipios afectados, así como con ex trabajadores del Grupo SAS y con las autoridades de cada uno, sin "colores ni partidos"."Hoy más que nunca lo que nos interesa a los diputados es llegar a un buen término, no somos de los que nos gusta estar peleando o discutiendo temas que se deben de dar en materia jurídica con las leyes que nos rigen", apuntó.El legislador enfatizó que hay elementos suficientes para echar abajo la concesión otorgada por el propio Congreso a Grupo MAS, pero evitó posicionarse a favor o en contra de determinaciones como la del alcalde de Medellín, Marcos Isleño, quien amenazó a la empresa de que, si en tres meses no mejora el servicio, iniciará una cruzada para el retiro de la concesión.