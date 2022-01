Con apoyo de SEFIPLAN, IPAX saldaría adeudo de 40 mdp con SAT e ISSSTE

Con el apoyo de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), este año el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX), saldaría el adeudo de cerca de 40 millones de pesos heredado de pasadas administraciones.Al indicar lo anterior, su Comisionado, Héctor Manuel Riveros, detalló que este pasivo corresponde a la falta de aportaciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).En la entrevista, en el parque Juárez de Xalapa, donde la corporación participó en el Encuentro Ciudadano: Orgullo Policial, organizado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), reiteró que se trabaja en coordinación con la SEFIPLAN.“En este momento el IPAX no tiene adeudos, más que los que nos dejaron anteriormente, pero actualmente estamos aplicando los recursos con la mayor transparencia. Son aportaciones al ISR, al ISSSTE, pero estamos tratando de solucionarlo gracias al apoyo que tenemos del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, del secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, y pensamos que este año ya quede liquidado todo eso”, estimó.Manuel Riveros destacó que saldar este pendiente con el SAT y el ISSSTE ayudará a tener una mejor operatividad dentro de la institución, y a tener una mayor cobertura en todos los servicios que ofrece.Resaltó que en los dos últimos años se lograron comprar los inmuebles de dos comandancias en Xalapa, la Oriente y Poniente, que antes se rentaban en la Capital del Estado, lo que calificó como un logro.Además anunció que buscan tener una comandancia más en Boca del Río y adquirir armas y patrullas para fortalecer la institución y prestar un mejor servicio.El titular del IPAX recordó que desde su creación se mantienen gracias a los servicios que presta a la ciudadanía al no contar con un presupuesto anual que provenga del Estado o la Federación.“El IPAX no tiene ningún subsidio, no tiene recursos estatales o federales, sobrevive gracias a los servicios que presta, es autosuficiente financieramente depende nada más del organismo”, destacó al enumerar que hay alrededor de 7 mil 500 elementos operativos y cerca de 500 administrativos en toda la Entidad.