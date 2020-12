Con árboles de Navidad, buscan visibilizar desapariciones de personas en Veracruz

Integrantes del colectivo "Solecito" colocaron un árbol de navidad en el zócalo de Veracruz para recordar a los familiares que han desaparecido.



Con fotografías decoraron el árbol como lo han hechos en los últimos años previo a la Navidad.



A decir de la directora del colectivo, Lucía Díaz Genao, quieren visibilizar la problemática de las desapariciones que siguen aquejando a Veracruz y exhortaron a la sociedad a ser empática con las madres que buscan a sus hijos.



"(Queremos) ponerlos presentes en esta época navideña que tanta gente celebra pero nosotros no tenemos nada que celebrar. Pero es importante que no los dejemos, que quede memoria de ellos siempre y que la sociedad se entere de cómo está todo y se vean en esto, porque esto le puede pasar a cualquiera", dijo.



Refirió que continuamente muchas personas que buscan a sus familiares que desaparecen piden entrar al colectivo pues ven en él una esperanza de encontrarlos.



"Es continua la entrada al colectivo. Nosotros no nos damos abasto; no tenemos capacidad, no tenemos la estructura. Trabajamos nosotras todo. Sin embargo, el colectivo es muy trascendente y representa para muchas madres la oportunidad de encontrar a sus hijos, de tener una especie de consuelo porque ya (formamos) una hermandad en el grupo. Cuando se comparte el dolor se reduce un poco", manifestó.



Las madres y demás familiares se concentraron en el Zócalo de Veracruz entre todos colocaron el árbol de Navidad.