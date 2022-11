El director del CONALEP Orizaba, José Andrés Flores Cuautle, reconoció que durante el ciclo escolar se han presentado 5 casos de bullying escolar, pero se ha trabajado en ellos a través del Departamento de Psicopedagogía, donde se le recuerda a alumnos que si hay reincidencia podrían hasta ser dados de baja."Sí hemos tenido casos de bullying, obvia y desafortunadamente a veces no los descubrimos de inmediato, cuando ocurre el problema vienen a nosotros porque para eso se vincula el departamento psicopedagógico. Lo que hacemos inmediatamente es llamar a los involucrados y saber de dónde viene el problema, porque el que está realizando el acoso escolar también tiene alguna situación", detalló.Indicó que a veces entre los mismos alumnos comienzan a hacerse algunas bromas que no todos soportan. "Esa es la realidad, no todos se llevan y entonces ahí es donde surgen los problemas entre jóvenes y jovencitas".Por eso, los papás deben de firmar una carta compromiso donde reconocen que su hijo tiene un problema y que no lo puede repetir. "Están sabedores que cualquier situación de conducta de bullying e inclusive ahora también si graban un video o audio con el celular y que involucra algún otro compañero o alguien del personal pueden ser dados de baja definitivamente".Comentó que algunos estudiantes presentan problemas de conducta, porque no viven con los papás, algunos están con los abuelos, tíos.