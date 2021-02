Con Auditoría Superior, “no habrá ningún problema”: Cuitláhuac

Las dependencias del Estado solventarán en tiempo y forma las observaciones que planteó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la Cuenta Pública 2019, por lo que no habrá ningún problema con la autoridad, reiteró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien dijo confiar en su equipo de colaboradores.Durante entrevista realizada en el parque “Benito Juárez” de Xalapa, al concluir la ceremonia por el Día de la Bandera, el Ejecutivo fue cuestionado respecto a las observaciones por 3 mil 115 millones de pesos en distintas secretarías.García Jiménez explicó que desde inicios del presente año se trabaja en acciones prospectivas para atender cualquier situación derivada de posibles observaciones, por lo que afirmó que se atenderán todas las que planteé la autoridad y se solventarán en los plazos que determina la propia ley.“La Auditoría Superior de la Federación siempre advierte de lo que te falte y te da tiempo a solventarlo, no tenemos ningún problema, tenemos más para solventar y no habrá ningún problema, nosotros nos anticipamos desde hace como tres meses; empezando el año indiqué a todos los secretarios que después del cierre del año pasado se avocaran a supervisar qué puntos pudieran ser observados por la Auditoría Superior de la Federación y que nos anticipáramos preparando todo el material y en esa tarea están, entonces por eso confío en que se solventarán todas las observaciones”, afirmó.El Mandatario estatal reiteró que en lo que respecta a la revisión y auditorias de los primeros 40 mil millones de pesos de la Cuenta Pública 2019, no hubo problema alguno donde las observaciones fueron menores.“40 mil millones del presupuesto federal salieron sin observaciones, ahora vienen las nuevas, las vamos a solventar sin problema, no tenemos nada grave”, finalizó García Jiménez.