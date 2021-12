Con aumentos a poderes y organismos, avalan Presupuesto 2022 de Veracruz

Mientras los Poderes Públicos, en particular el Judicial, verá un incremento sustancial del 19.6 % en su presupuesto, seguido del Ejecutivo con un aumento del 6.9 % y el Legislativo del 3%, los organismos autónomos, en su conjunto, verán una merma del 4% en los recursos públicos que recibirán en el 2022, siendo los electorales los únicos “golpeados” con esta medida.Así quedó establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado para el próximo ejercicio fiscal, luego de su aprobación por parte de la Sexagésima Sexta Legislatura; en el que también se especifica que los municipios verán un aumento del 3.6 % en sus presupuestos y la deuda pública aún más, con un 14.6 %.Sin modificar el presupuesto enviado por la Secretaría de Finanzas y Planeación, los diputados locales beneficiaron al Gobierno de García Jiménez con 5 mil 744.1 mdp más para el próximo año, pasando de los 83 mil 828 mdp en 2021 a 89 mil 572.1 mdp; a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Isabel Inés Romero Cruz, con 316.9 mdp adicionales para 2022, por lo que dispondrá de mil 931.2 mdp.En el documento, la SEFIPLAN explica que el incremento en el gasto del Poder Ejecutivo se explica por la política aplicada en el Sector Educativo, para reducir el déficit estructural que ha venido experimentando por insuficiencia financiera de ejercicios anteriores.La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso veracruzano, Cecilia Josefina Guevara Guembe, tendrá a su cargo la administración de 747.6 mdp para el siguiente ejercicio fiscal, lo que se traduce en 21.8 mdp a lo que se autorizó para el actual.Los 212 municipios de la Entidad recibirán 915.2 mdp más en 2022, al pasar de 25 mil 701.3 mdp a 26 mil 616.5 mdp; y para el pago de los compromisos financieros, el Ejecutivo dispondrá de mil 12.9 mdp extras comparados con este año (de 6 mil 958.4 mdp a 7 mil 971.2 mdp).Se explica que el incremento del monto asignado para el pago de deuda es principalmente para solventar los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), derivados de las controversias constitucionales interpuestas por los municipios del Estado, por la falta de pago de recursos federales en administraciones anteriores.Las provisiones salariales y económicas también caerán en sus ingresos para el próximo año en un 42.7 %, cuando se cuenten con 424.8 mdp para este concepto (316.2 mdp menos que este año).De los 135 mil 763.2 millones de pesos que tendrá Veracruz para el 2022, el gasto corriente estimado a devengar en 2022, será de 84 mil 721.4 mdp, lo que representa el 62.4 por ciento del gasto total, y resulta superior en 6.4 por ciento a lo autorizado para 2021.La “tajada” mayor se irá en los sueldos, salarios y prestaciones del magisterio, personal médico, policías, jueces y nómina en general de los trabajadores del Gobierno Estatal, por lo que se proyecta ejercer 54 mil 877.2 mdp, que representan el 64.8 por ciento del Gasto Corriente.En insumos y materiales de trabajo necesarios para la operación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, se estima ejercer recursos por mil 299.3 mdp; y en los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable, telefonía convencional, internet, vigilancia, mantenimiento de vehículos operativos, conservación y arrendamiento de inmuebles, entre otros, se espera ejercer 2 mil 780.5 mdp.En el presupuesto para el próximo año, la SEFIPLAN prevé recursos para inversión pública por 4 mil 655.6 mdp, destinados a generar empleos y acercar el desarrollo económico a las regiones y comunidades más desfavorecidas de la entidad.Esta cantidad será distribuida entre la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) que recibirá 96 mdp; el sector Salud con mil 533.7 mdp, de los cuales mil 208.7 mdp para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y para los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), 325 mdp.Para el rubro de Educación se contemplan 369 mdp, que en su totalidad se canalizarán al Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz; al sector de Desarrollo Social se asignan 300 mdp, de los que 200 mdp irán para la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 100 mdp para el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA).La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas contaría con mil 329.1 mdp; mientras que para Medio Ambiente serían mil 52.9 mdp, y serían asignados 100 mdp a la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), 300 a la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA) y 653 mdp a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV); y a la Universidad Veracruzana (UV), se le darán 32.8 mdp para la inversión pública.De los entes autónomos, el Organismo Público Local Electoral (OPLE), al no ser un año electoral, será el que pierda más dinero al pasar de mil 61.4 mdp a 660 mdp.Para este caso se especifica en el documento que el monto para el financiamiento de los partidos políticos, asociaciones políticas estatales y candidaturas independientes, así como a franquicias postales -incluidas en el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que asciende a 389 millones- serán distribuidos por el OPLE “una vez que se tenga certeza del número de partidos políticos que conservarán su registro y estos hayan adquirido definitividad y firmeza”.En los presupuestos de castigo, sigue el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que tendrá 80.6 mdp en 2022, frente a los 93.6 mdp que tuvo este año.En contraparte y con excepción de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), que volverá a recibir el mismo recurso el próximo ejercicio fiscal (19.3 mdp), los demás sí tendrán un incremento, aunque no considerable en su presupuesto.La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibirá 68 mdp, es decir, 4 mdp más que en 2021 (aumento del 4.9 %); Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), 194.7 mdp (7 mdp más o 6.6 % mayor); Universidad Veracruzana (UV), 5 mil 884 (35.4 mdp más o 0.6 % más).El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), disfrutará de 47.8 mdp el otro año (2.3 mdp más o 5 % mayor); Fiscalía General del Estado (FGE), mil 471.1 mdp (5 mdp más o 0.3 % mayor) y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), 74 mdp (4.3 mdp o 6.2 % mayor).El diputado local del PAN, Othón Hernández Candanedo, afirmó que el presupuesto para 2022 demuestra que en términos reales demuestra que no hay una reducción del gasto corriente.Añadió que para 2022 se aprobó un incremento de ingresos por 7 por ciento; lo que no es por el trabajo del Gobierno estatal sino por el incremento que generó el Gobierno Federal: “no refleja austeridad, compromiso, eficacia o eficiencia en los recursos”.La diputada presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, Rosalinda Galindo Silva, defendió el dictamen, asegurando que la Secretaría de Educación es una de las más beneficiadas respecto al aumento de su presupuesto.En tribuna la legisladora de MC, Maribel Ramírez Topete, pidió garantizar los insumos necesarios para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), así como para la compra de medicamentos para personas con VIH/SIDA.“Debemos garantizar a las niñas adolescentes y mujeres veracruzanas un real acceso a la salud y reproductiva y en consecuencia el ejercicio de sus Derechos en por lo menos los estándares en materia de Derechos Humanos particularmente la interrupción legal del embarazo”, propuso.El legislador de Juan Enrique Santos Mendoza respaldó que las medidas de austeridad continúen en el próximo ejercicioDurante la discusión del Presupuesto 2022 para el Estado de Veracruz, la coordinadora del Grupo Legislativo del PRI, Anilú Ingram Vallines, realizó diversas observaciones y reservas solicitado que el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) pueda contar con por lo menos 40 millones de pesos de presupuesto anual, para que los 17 millones de pesos extras que se le pueden aprobar, sin embargo, no hubo mayores cambios.Por su parte, el diputado del PRI Marlon Ramírez Marín afirmó que por el índice de la inflación correspondería al Gobierno del Estado dar mayores herramientas de gasto a la gente, pese a ello no hubo modificaciones al dictamen.