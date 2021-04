Con aval de SCT, sacaron agua de laguna El Farallón, exhibe CONAGUA

La rápida desecación de la laguna El Farallón, municipio de Actopan, no coincide con el “comportamiento típico” de los cuerpos de agua afectados por el estiaje, admitió el director del Organismo de Cuenca Golfo Centro (OCGC) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Pablo Robles Barajas.



En conferencia de prensa, desde la sede del Organismo, el funcionario anunció el inicio de una inspección por parte de la Delegación federal para analizar la perdida de volumen de El Farallón, aunque presumió la sobreexplotación de este cuerpo de agua al hallar rastros de líneas de conducción en el lecho actualmente seco.



Robles Barajas advirtió que la tubería detectada en la laguna atraviesa la carretera federal 180, señalando que entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) habría otorgado el permiso de construir sobre el derecho de vía del tramo Palma Sola-Cardel.



"Ya pasar a carretera significa haber pedido permiso a SCT porque rompieron la carretera y de SCT deberíamos ver qué podría comentar en ese sentido porque esas mangueras pasaban por debajo de la carretera de la laguna de Farallón a otros sitios".



El Delegado federal añadió que cañaverales y ranchos ganaderos circundan El Farallón y posiblemente extrajeron agua de la laguna, lo cual aceleró su secado.



“La velocidad con que se fue secando no corresponde al comportamiento típico por la falta de lluvias, sin duda, hubo una explotación, es un factor humano, alguien se aprovechó y tengo entendido que hay campos de caña cercanos, ranchos, y tengo entendido, me han reportado que había unas mangueras muy grandes que pasaban a carretera”.



Dijo que dado que la laguna El Farallón es de jurisdicción estatal, será la Procuraduría del Medio Ambiente la que realice el análisis pertinente a la porblemática de este cuerpo de agua.



“Estamos enviando a hacer una inspección para ver qué pasó y por donde pudiera estar y las razones de existencia, qué es lo que alimenta de agua este cuerpo, tiene que haber una fuente y vamos a buscar esas fuentes y qué está pasando con ellas”.