Con ayuda de la gente, “Doña Kika” brinda comida a quien lo necesita en esta contingencia

Desde el inicio de la contingencia sanitaria, Erika Rodríguez, "Doña Kika", empezó a regalar comida a quienes se quedaron sin trabajo ante la crisis por el COVID-19. Al principio eran pocos los que llegaban hasta su cocina económica para buscar algo de comer.



Un mes después, ya sin venta, su pequeña fonda está dedicada al cien por ciento para ayudar a quienes andan en la calle buscando trabajo o a los comerciantes, que como ella, no tiene ingresos.



Largas filas se hacen de personas que esperan por alimento, ayudando hasta 20 personas por día.



"Mi negocio no está funcionando. En lo que va de la semana no he vendido y esto (dando comida) lo estoy haciendo con ayuda de la gente, aunque es poca. Pero sigo aquí porque amo a Veracruz y a la gente. Yo tengo un taquito para llevarme a la boca, hay gente que no y duele ver esa situación, que la gente está con hambre. Aún no termino de cocinar y están esperando", dijo.



A la buena acción de Doña Kika se han sumado más personas, quienes contribuyen con alimentos en especie para la preparación de la comida, otros más ponen sus manos para apoyar.



"Vienen a diario globeros, franeleros, las personas que venden relojes en la macroplaza. Yo subo al Face lo que se necesita y la gente viene a donar".



Frijoles, arroz, frutas y verduras son algunos de los productos que llegan hasta la cocina económica de Doña Kika para colaborar y que así pueda dar de comer a quienes no tienen.



La fonda se ubica en la calle Zamora y 5 de mayo, en el Centro Histórico de Veracruz.