Con ayuda de la policía, Tránsito disuelve “arrancones” en Coatzacoalcos

Un total de 20 conductores fueron retirados este fin de semana de la avenida Abraham Zabludovsky por participar en arrancones.



Los involucrados han sido detectados reuniéndose en el estacionamiento de la Expo Feria y posteriormente, compiten con sus autos en las inmediaciones de las colonias Fovisste y Pensiones, entre las 19:00 horas y 2:00 de la mañana.



Al respecto, el delegado de tránsito en Coatzacoalcos, Fernando Antonio Guzmán, dio a conocer que hay operativos vigentes para detectar y evitar estas acciones que ponen en riesgo no sólo a los conductores, sino también a vecinos, transeúntes y choferes que ronden el sitio.



En este operativo se pidió el apoyo de la Policía Municipal de Coatzacoalcos.



"La gente se ha relajado ya un poco, el sábado fuimos a un llamado donde había arrancones y a las 12 de la noche retiramos 20 vehículos. Tránsito no pudo, la gente se puso agresiva y pedimos apoyo de la Policía Municipal y fue que los retiramos", dijo.



Aunado a ello, Antonio Guzmán dijo que se volverán a aplicar infracciones a los automovilistas de Coatzacoalcos debido a que se han “relajado” al conducir durante la pandemia de Coronavirus y no respetan el reglamento de tránsito.



Asimismo, informó que debido a esta "relajación", este sábado se reportaron 9 accidentes en un día, lo que refleja que la ciudadanía está dejando de lado las recomendaciones de las autoridades con respecto a quedarse en casa para salvaguarse del Coronavirus.