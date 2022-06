Con bloqueo, presionan por obras y apoyos a zonas populares de Xalapa

Integrantes de la organización Pueblos Unidos por Veracruz, liderados por Juan Piedra Moctezuma, acudieron al Palacio Municipal para solicitar al alcalde, Ricardo Ahued Bardahuil, la pavimentación de calles en diversas colonias populares de la ciudad, así como el otorgamiento de tinacos de agua y el apoyo para la intervención quirúrgica para una de sus agremiadas.Luego de cerrar por unos 5 minutos el paso vehicular por la calle Enríquez, a la altura de la Alcaldía; los manifestantes fueron atendidos por el munícipe en la Sala de Cabildo, para luego generar compromisos en torno a las peticiones.En la reunión y en nombre de los asistentes, Piedra Moctezuma abogó por un apoyo económico para una persona de la tercera edad que requiere de una operación y que según él, tras otras realizadas en el Seguro Social, no ha podido recuperar su salud, razón por la cual decidió ser intervenida de manera particular costándole 85 mil pesos.Ante ello, Ahued Bardahuil se comprometió a hacer los trámites necesarios para ver si institucionalmente se le puede ayudar, aunque indicó que si no es posible por esa vía, lo hará personalmente.Otra de las exigencias, expuso el líder de la organización, es que el director de Participación Ciudadana, Juan Marín Viveros, "no se meta" en las zonas que él lidera para crear los comités de contraloría social para las obras, pues acusó que se han seleccionado a personas que no han vivido en los lugares por mucho tiempo."Se metieron a un lugar donde yo estoy manejando a casi todos los grupos y me refiero a Arboledas de El Tronconal, colonia Maver, Vicente Guerrero, en esos lugares que supuestamente van a hacer un circuito hasta la salida a Bugambilias (...) Lo que yo quiero es que Marín no se meta en problemas con nosotros, la gente no se va a dejar", afirmó.En cuanto a la infraestructura vial, solicitó a nombre de sus agremiados la pavimentación de las calles José Martí, de la colonia Vasconcelos, que dijo, ya cuentan con toda la documentación pero no se ha empezado la obra; además, de la calle El Mirador, de la Reserva de El Tronconal, que ya conformó el patronato pero sin que haya avances en el proyecto.Otra de las calles que aguardan por su pavimentación son la Linda Vista, El Roble de Encino, Herón Proal, donde piden guarniciones y banquetas y adicionalmente, Libertad, de la colonia Nacional.Luego de esta petición, el Alcalde fijó una reunión para el próximo lunes en su despecho con los representantes de los patronatos de esas calles para que junto con personal de la Dirección de Obras Públicas y de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), se puedan analizar los proyectos y ver la factibilidad de los mismos y si ya se cuenta con infraestructura hidrosanitaria."Vamos a ver directo y de frente (...) quiero ver si hay proyectos, si están encaminados, si hay programa (...) tengo que revisar desde las factibilidades, hoy la Ley no nos permite pavimentar si no está regularizada la tierra o que haya drenaje sanitario", comentó el Presidente Municipal acompañado de funcionarios de su administración.Asimismo, Juan Piedra requirió a Ricardo Ahued el otorgamiento de 50 tinacos de agua para familias de escasos recursos que habitan diferentes puntos de la ciudad y que según él, se han visto afectadas por la falta del vital líquido debido a los tandeos.En ese sentido, Ricardo Ahued Bardahuil apuntó que en unos días llegan estos tanques de almacenamiento y que cuando ello suceda, se les comunicarán los requisitos que deben cumplir para poder ser beneficiarios.Finalmente, la máxima autoridad xalapeña pidió a los presentes en la audiencia estar cercanos a su Gobierno, aseverando que la obra que se ejecute será "verdaderamente histórica" y a favor de los más necesitados.