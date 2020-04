Con bloqueo, sonideros claman ayuda; tienen más de un mes sin trabajo por eventos cancelados

Integrantes del Sindicato Único de Sonideros del Estado de Veracruz (SUSEV) bloquearon la calle Enríquez, frente al Palacio Municipal, para exigir apoyo al Gobierno del Estado, económico o alimentario. Incluso plantearon ayudar con los perifoneos como modo de empleo temporal. Minutos antes, se habían manifestado en la plaza Sebastián Lerdo.



Rigoberto Salas, secretario general del SUSEV, expuso que ante esta contingencia sanitaria, son el grupo de la población más golpeada, afirmando que llevan más de un mes con eventos cancelados.



"Solicitamos un apoyo, ya sea económico o de despensa. Venimos también a apoyar, si necesitan también nos unimos al perifoneo en las colonias y que no salga la gente, también lo hacemos, estamos en la mejor disposición".



Mencionó que son alrededor de 80 sonideros afectados y por lo tanto, un aproximado de 400 familias las afectadas.



"Somos de aquí de Xalapa, tenemos otras delegaciones que están igual, Perote, Las Vigas, Naolinco, están igual", refirió.



Enfatizó que no buscan acceder a los créditos de los que han hablado el Gobierno Federal y Estatal, ya que no quieren hacer crecer más deudas.



Luego de estar en la plaza Lerdo, se instalaron frente a Palacio Municipal, cerrando la vialidad de Enríquez, para continuar con las peticiones a las autoridades.