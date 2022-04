Con bolsa de 50 millones, motivarán a Alcaldes a combatir incendios forestales

Con una bolsa de 50 millones de pesos que podría crecer a 60, el Gobierno del Estado busca incentivar a Alcaldes de Veracruz para que ayuden a combatir incendios forestales este año, el cual se prevé sea “más caluroso que el 2020 y 2021”.Este viernes, Alcaldes de municipios donde más siniestros se registran firmaron con autoridades estatales el “Convenio para el Manejo del Fuego y Reforestación en el Estado”, programa que ya se había aplicado en el pasado.Al respecto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez explicó que los 50 millones de pesos se repartirán entre los municipios en montos de 3 millones máximo, cantidad que se determinará de acuerdo con la calificación que obtengan los Ayuntamientos al final de la temporada de incendios y que podrán usar en lo que cada Alcaldía determine.Es decir, al que mejor participe le tocarán los 3 millones, a los “segundos lugares” 2 millones y un millón a los demás.“Y ya quien quede hasta el ultimo lugar pues aplaudirle porque sí cumplió con su trabajo, entendemos pero quizá no con el compromiso que debemos adquirir”, dijo el mandatario.De acuerdo con lo explicado, las Alcaldías deberán cumplir con tareas de prevención, lo que implicará capacitar brigadas, crear brechas cortafuego, podas preventivas y “líneas negras”.También deberán ayudar en los combates a siniestros y en reforestar los espacios afectados.Mientras que el Gobierno del Estado apoyará con brigadas oficiales para combatir los incendios, plantas para reforestar y el dinero planteado para incentivarlos.Respecto al recurso que se reparta después de que culmine la temporada de siniestros en julio, García Jiménez reiteró que podrán usarlo en lo que mejor les convenga, no obstante, en esta ocasión se pide evitar obras de infraestructura pues 3 millones no servirían para mucho.“Vamos a tratar de desligarlo de infraestructura... una obra de 3 millones, ¿qué tanto puede ser? No es tanto pero sí lo podemos usar en otras cosas pudiera tal vez tener más efecto y repartilo incluso en sus municipios, ustedes verán”, dijo.El Mandatario comentó que será por el mes de agosto cuando se haga la valoración final sobre el trabajo de los alcaldes y “en septiembre empezamos a premiar”.“Hay que trabajarle un año para hacerse acreedor a ese incentivo”, destacó a los ediles.