El Gobierno del Estado logró recaudar 870 millones de pesos a través del programa “Borrón y Placas Nuevas”, el cual concluyó el pasado 29 de febrero y benefició a miles de contribuyentes en todo el Estado.



De acuerdo al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Luna Franco, fue un programa “exitoso”, ya que se superó el número estimado de ciudadanos, así como las cifras de recaudación.



En ese tenor, mencionó que miles de contribuyentes accedieron a este beneficio, el cual condonaba los adeudos anteriores con el pago de los derechos vehiculares y las nuevas placas.



“Fue muy exitoso, nosotros traíamos un estimado de recaudación por este programa de cerca de 800 y 900 millones, afortunadamente estamos cerrando los números en 870 millones, es decir, cumplimos con la meta y el objetivo era regularizar a los propietarios de vehículos”, apuntó.



Lima Franco reconoció que el programa de reemplacamiento continúa vigente en la entidad, sin embargo, dejó en claro que no es de carácter obligatorio.



Por lo anterior, existe la opción para que los ciudadanos que quieran cambiar a las nuevas placas lo hagan, donde además contarán con el 50 por ciento de descuento en el costo de las mismas.



“No es obligatorio, los contribuyentes poseedores de vehículos que quieran tener las nuevas placas pueden hacerlo pero no es obligatorio, pueden acudir si no tienen adeudos, pueden adquirirlas con un 50 por ciento de descuento”, finalizó el funcionario estatal.