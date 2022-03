Abogados de diferentes agrupaciones decidieron tomar el Juzgado Sexto de lo Familiar en Orizaba; colocaron cadenas y candados en la puerta de este sitio, esto como una forma de exigir que no se cambie de sede a Nogales pues además de no cumplir con las condiciones requeridas el lugar, está en una zona peligrosa en muchos sentidos.Desde muy temprana hora, los litigantes arribaron a las instalaciones, incluso antes de la entrada de los trabajadores, para poder “tomar” el Juzgado.A esta protesta se sumaron abogados de Córdoba, quienes dejaron en claro no permitirán más abusos de parte del Poder Judicial, pues ya fue quitado el Juzgado Octavo de lo Familiar hace meses aun y cuando hacía falta.