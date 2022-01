Con cambio de Fiscal, en Veracruz secuestros han disminuido en 80%, afirma Cuitláhuac

En el Estado de Veracruz, el delito de secuestro ha disminuido hasta en un 80 por ciento en comparación con 2019, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) era dirigida por Jorge “N”, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien reiteró que en esa gestión se ocultaban las averiguaciones.Durante entrevista posterior a entrega de tarjetas del Bienestar a adultos mayores del municipio de Coatepec, el Ejecutivo del Estado recordó que se criticaba a Veracruz por los secuestros pero no se decía la razón, “el fiscal Jorge Winckler se estaba ‘haciendo pato’, ocultaba las carpetas de investigación y su Unidad Especializada de Combate al Secuestro no hacía gran cosa”, reiteró.Al respecto, el Mandatario mencionó que en el trienio de Jorge Winckler se llegaron a registrar más de 290 secuestros, lo que representó en su momento un aumento del 70 por ciento.“Hoy la Fiscal General del Estado nos dio a conocer las cifras que con respecto al secuestro ha logrado; de la administración de Jorge Winckler comparada a la administración de ella, a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, se tiene una reducción del 80 por ciento en el delito de secuestro. Es muy importante porque durante los tres años de Winckler que fueron los dos de Yunes y uno con un servidor se incrementó más del 70 por ciento. Llegó a dispararse en el 2019 a más de 290 casos y hoy con la fiscal Verónica Hernández Giadáns baja éste a más del 80 por ciento”, detalló.Por lo anterior, adelantó que en coordinación con la FGE se pondrá en operación un programa de fortalecimiento de la denuncia contra los delitos de secuestro, así como extorsión, pues la denuncia es necesaria para poder ejercer la acción de la ley contra los presuntos responsables.“Estamos lanzando en coordinación con la Fiscalía un programa para fortalecer la denuncia ciudadana sobre la extorsión y el secuestro, van a ver en estos días en las redes este fortalecimiento, es muy importante que en el delito de extorsión y secuestro se cuente con denuncia, una denuncia inicia una carpeta para poder dar con los presuntos responsables”, apuntó.En ese sentido, García Jiménez afirmó que en la actualidad en Veracruz se combate a los criminales, se castiga el delito de secuestro y extorsión, para evitar se queden en la impunidad.“Aunque digan que Veracruz está muy alto en secuestros, sí pero no dicen por qué, la verdad es que no hacía nada la instancia de procuración de justicia, hoy el delito se persigue, se castiga y se detiene a los culpables”, finalizó el Mandatario veracruzano.