Con Caminata con Causa recaudarán fondos para ayudar a mujeres con cáncer

Este miércoles, integrantes del patronato de la Fundación Lepach invitaron a la ciudadanía xalapeña a participar en la Primera Caminata con Causa "Caminadog", a realizarse el domingo 24 de octubre a las 9:00 horas.Doris Ortiz Sanabia, tesorera de la fundación, detalló que el punto de salida será la Secundaria Técnica Industrial número 3 y el destino será la Casa del Lago. Los recursos que se obtengan de dicho evento se usarán para adquirir cremas oncológicas para mujeres con cáncer."El medicamento oncológico que pretendemos adquirir no son quimioterapias, es una crema que se llama RadioCare, que les ayuda a las mujeres a que no se les irrite tanto la piel y que cuesta entre 600 y mil pesos y que no otorga el hospital, porque no está dentro del cuadro. Eso es en lo que nosotros pretendemos apoyar con esta actividad", explicó en conferencia de prensa.Asimismo, comentó que el evento será familiar, por lo que exhortó a los xalapeños a asistir con sus mascotas, las cuales se aconseja que vayan disfrazadas, ya que al final entregarán premios a las tres mejores caracterizaciones.Por medio de un código QR, las personas interesadas podrán formalizar su inscripción, misma que tiene un costo de 250 pesos. El comprobante deberá enviarse vía WhatsApp a los números 228 134 00 15 y 228 124 95 90."El código QR para hacer las aportaciones es porque tenemos la intención de poder comprar algunos medicamentos para la ayuda en el tratamiento del cáncer de mama", reiteró la tesorera de la Fundación.El día de la caminata también serán recibidas donaciones de trenzas, éstas deben ser de 30 centímetros de cabello limpio y seco que, junto con un donativo de 50 pesos, se usarán para la elaboración de pelucas ecológicas.Ortiz Sanabia mencionó que a lo largo de octubre, mes denominado como "Mes Rosa” o “de Lucha contra el Cáncer”, realizarán diferentes actividades para recaudar fondos para ayudar a las mujeres que padecen esta cruel enfermedad."Tenemos otras actividades, como las selfies con las que algunos negocios de la ciudad nos han apoyado, también con promociones en el consumo de algún tipo de alimentos específicos y darán una aportación al patronato".Finalmente, agregó que este jueves tendrán una pasarela a las 17:00 horas, en la tienda departamental Liverpool, en la que participarán sobrevivientes del padecimiento; y el 19 de octubre, día en que se conmemora la lucha contra el cáncer de mamá, el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) realizará una entrega de pelucas y tratamientos de belleza para las mujeres que reciben su tratamiento allí.