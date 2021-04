Con candidatos dignos, MC “va a dar la batalla”: Dante Delgado

El Senador de la República por Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, advirtió que es absurdo no imaginar que la grandeza de Veracruz se construya con la participación de todos.



Durante la toma de protesta a candidatos a alcaldes y diputado locales de Veracruz, Dante Delgado se dijo convencido de que esta tierra generosa, que para él ha sido punto de partida de su trabajo político, tiene grandes posibilidades para caminar más de prisa.



“Tiene todo para salir adelante, los recursos humanos, naturales y su propia historia”.



En este sentido, afirmó que el Gobierno de la República está preocupado al observar que Movimiento Ciudadano puede trabajar al lado de una nueva generación de actores políticos, como se hiciera en Jalisco, donde se Gobierna la segunda zona metropolitana más grande de México, y en donde se trabaja para ganar en distintas entidades del país.



Por ello, el líder del partido agradeció a las mujeres y hombres que tomaron la decisión de participar con las siglas de MC, ya que reconoció que no todo el mundo tiene el carácter, la determinación y la confianza de creer en sí mismo.



“Estoy muy contento de regresar a Veracruz y decir que vamos a dar la batalla, con mujeres y hombres dignos, gracias a todas y todos”.



Y es que este domingo 25 de abril las candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano a diputaciones locales y presidencias municipales del estado de Veracruz, rindieron protesta estatutaria para participar en el proceso electoral 2021, logrando la participación en los 212 municipios del Estado.



Fueron el presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano y el coordinador estatal, Sergio Gil Rullán, quienes encabezaron la toma de protesta en el municipio de Coatepec.



Este último comentó que a partir de hoy se hace alianza con mujeres y hombres de convicción y trayectoria, dispuestos a darlo todo para construir un mejor futuro para Veracruz.



“Porque hemos visto en este caminar por los 212 municipios, que a pesar de la adversidad por la que atraviesa el país, existen ciudadanas y ciudadanos libres que quieren recuperar la grandeza de sus localidades, y lo van hacer mirando de frente, porque son ustedes los que van a dar la cara por sus vecinos, por sus amigos, por sus familiares, por todo el pueblo”, apuntó.



Sergio Gil expresó que no se tiene que seguir gobernados por gente que no tiene capacidad, y el primer paso que se debe dar, es en los municipios, porque la historia de Veracruz como la historia de México se recuperará de abajo hacia arriba.



“Vamos a construir, no solo la tercera opción, sino la única y mejor opción para recuperar la paz, la tranquilidad y las oportunidades a los hombres y mujeres libres de Veracruz”, dijo.



En este evento estuvieron presentes Jorge Álvarez Máynez, Secretario General de Movimiento Ciudadano; Jessica Ortega, Coordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento; Ivonne Ortega, Coordinadora Nacional para el Empoderamiento Ciudadano; Gerardo Gaditano Rivera, expresidente municipal de Villahermosa, Tabasco; Juan Miguel Castro Rendón, representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del INE; Luis Carbonell de la Hoz, Delegado Estatal; Armando Méndez de la Luz, Presidente de la Fundación México con Valores; Ivonne Trujillo Ortiz, Diputada Local; José Manuel del Río Virgen, Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, entre otros.